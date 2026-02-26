TP.HCM: Cần gần 60.000 lao động sau Tết 26/02/2026 16:38

(PLO)- TP.HCM ghi nhận 95% lao động trở lại làm việc; doanh nghiệp cần tuyển dụng 59.481 vị trí việc làm sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chiều 26-2, tại họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ, ông Đoàn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết đến hết ngày 25-2 (tức mùng 9 tháng Giêng âm lịch), khoảng 95% người lao động đã quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

“Một số doanh nghiệp cho lao động xa quê kéo dài thời gian nghỉ bằng cách kết hợp nghỉ Tết với phép năm. Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn cũng triển khai chính sách khuyến khích người lao động trở lại làm việc đúng kế hoạch, như lì xì và thưởng trong ngày làm việc đầu năm” - ông Khoa nói.

Theo ông Khoa, tỉ lệ thiếu hụt lao động sau Tết khoảng 5%. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận lao động ở các tỉnh chưa quay lại TP.HCM để tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ hoặc tìm việc tại địa phương và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, một số người lao động chuyển sang doanh nghiệp khác có mức lương và chế độ phúc lợi tốt hơn.

Ông Đoàn Văn Khoa, Phó Trưởng phòng Việc làm - An toàn lao động, Sở Nội vụ TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, ông Khoa cho hay theo thống kê, nhu cầu tuyển dụng sau Tết trên địa bàn TP.HCM khoảng 59.481 vị trí việc làm. Nhu cầu tập trung nhiều ở nhóm lao động giản đơn (39,82%), công nghiệp chế biến kỹ thuật (23,23%), thương mại - dịch vụ - logistics (8,99%).

Các nhóm ngành chuyên môn cao cũng có nhu cầu tuyển dụng như tài chính - kế toán - bất động sản (6,34%), hành chính - pháp luật - quản trị (4,83%), công nghệ thông tin - truyền thông (1,89%), giáo dục - xã hội (2,64%) và y tế - chăm sóc sức khỏe (0,31%).

Hiện có 978 lượt doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM với hơn 36.807 vị trí, phân bổ tại ba khu vực của thành phố. Trong đó, khoảng 65% nhu cầu tuyển dụng yêu cầu lao động có chuyên môn kỹ thuật hoặc kinh nghiệm làm việc; số còn lại sẽ được doanh nghiệp đào tạo nội bộ để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất chiếm hơn 80% tổng nhu cầu tuyển dụng tại Trung tâm, tập trung nhiều ở các khu công nghiệp thuộc khu vực Bình Dương cũ.

Sau Tết thường xảy ra biến động lao động cục bộ. Ông Khoa cho rằng để thu hút và giữ chân người lao động, doanh nghiệp cần xây dựng chế độ lương, thưởng, phụ cấp phù hợp, đồng thời có chính sách hỗ trợ lao động quay lại làm việc, nhất là lao động từ các tỉnh xa.

Doanh nghiệp cũng cần cải thiện môi trường làm việc, bảo đảm đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi và tăng cường đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề. Đồng thời, doanh nghiệp nên phối hợp với cơ quan lao động địa phương để nắm nhu cầu tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn lao động tại chỗ.