Hàng ngàn người đổ về sông Trường Giang xem đua thuyền đầu xuân 23/02/2026 13:07

(PLO)- Hàng ngàn người dân khắp nơi đổ về bến đò xóm Đình (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng) xem đua thuyền mừng Lễ Khánh hạ đầu năm mới.

Trong không khí vui xuân Bính Ngọ 2026, sáng 23-2 (mùng 7 Tết), xóm Đình, khối phố Tỉnh Thủy, phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng tổ chức giải đua thuyền truyền thống mừng Lễ Khánh hạ.

Các thuyền đua tranh tài. Ảnh: TN

Tiếp nối thành công của những năm trước, năm nay giải đua thuyền mừng Lễ Khánh hạ quy tụ tám thuyền đua, mỗi thuyền 17 vận động viên đến từ các khối phố và xã nổi tiếng xứ Quảng về bộ môn đua thuyền. Như thường niên, các thuyền đua tranh tài hấp dẫn với hai nội dung giải Hòa bình và Truyền thống.

Kết quả chung cuộc, thuyền đua Duy Thành đạt giải nhất nội dung giải Hòa bình. Các thuyền thanh niên Hòa Thượng, thanh niên Phú Nhuận và thanh niên Xóm Đình (phường Quảng Phú) lần lượt đạt giải nhất, nhì, ba nội dung giải Truyền thống.

Trao giải cho thuyền đua đạt giải nhất nội dung giải Truyền thống. Ảnh: TN

Điều đặc biệt, đây là giải đua thuyền truyền thống do người dân xóm Đình tổ chức, kinh phí thực hiện do địa phương vận động nhà hảo tâm và chính người dân đóng góp. Qua nhiều lần tổ chức thành công, giải đua thuyền xóm Đình đã vượt khỏi quy mô của một "giải xóm", trở thành sân chơi lành mạnh cho người dân quanh năm gắn bó với sông nước.

Là người con quê hương xóm Đình, ông Nguyễn Văn Bảy, nhà tài trợ chính, cùng người dân khắp nơi về bến đò từ rất sớm theo dõi giải đấu, cổ vũ cho thuyền đua xóm và các đội tài.

Anh Bảy, nhà tài trợ giải. Ảnh: TN

"Vì là giải đấu không do cơ quan tổ chức, nguồn kinh phí kêu gọi từ bà con nhân dân. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, tôi đóng góp chút ít, tạo sân chơi lành mạnh cho người dân vùng sông nước", ông Bảy nói.

Ông Nguyễn Như Khiết, Trưởng ban Hội làng Tỉnh Thủy, cho biết từ bao đời nay người dân xóm Đình nói riêng luôn coi trọng lễ nghĩa đầu xuân, trong đó có Lễ Khánh hạ.

Các vận động viên tranh tài. Ảnh: TN

"Không chỉ cầu cho thôn an làng thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu mà trước lễ cầu an thường tổ chức hội đua thuyền trên sông. Đây là hoạt động văn hóa, thể thao mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường và sức mạnh cộng đồng của cư dân địa phương", ông Khiết nói.

Người dân leo lên mái nhà xem đua thuyền. Ảnh: TN

Theo ông Khiết, Lễ Khánh hạ mang ý nghĩa đặc biệt, khi người dân cùng dâng mâm lễ cúng hạ cây nêu, vui hội làng là thời điểm chấm dứt kỳ nghỉ Tết. Lễ là dịp người dân vùng sông nước bày tỏ sự biết ơn và cầu mong một năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Giải đấu quy tụ nhiều thuyền đua đến từ các xã vùng sông nước xứ Quảng. Ảnh: TN

Một thuyền đua gặp sự cố. Ảnh: TN

Người dân háo hức xem đua thuyền. Ảnh: TN

Hai bờ sông chật kín người. Ảnh: TN

Vận động viên tát nước tiếp tục cuộc đua. Ảnh: TN

Một người dân cuồng nhiệt. Ảnh: TN

Người dân khắp nơi đổ về bến đò xóm Đình. Ảnh: TN

Lực lượng công an, bộ đội đảm bảo an ninh. Ảnh: TN