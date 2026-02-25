'Giọt nước' tưởng niệm nạn nhân COVID-19: Nơi nước mắt hóa thành trái tim sẻ chia 25/02/2026 08:40

(PLO)- Giữa nhịp sống hối hả của TP.HCM, Công viên số 1 Lý Thái Tổ mở ra như một khoảng lặng cần thiết, nơi con người có thể chậm lại để nhớ, để tri ân và để thương nhau nhiều hơn.

Dịp Tết Bính Ngọ, bên cạnh những phút giây sum vầy, vui xuân cùng gia đình, nhiều người dân TP.HCM cũng tìm đến biểu trưng giọt nước tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ, lặng lẽ gửi gắm niềm tiếc thương và nhắc nhớ về một giai đoạn không thể nào quên của TP.HCM.

Lặng lòng trước biểu trưng tri ân các nạn nhân COVID-19

Sau ba tháng thi công, công viên chính thức mở cửa phục vụ người dân và được khánh thành vào tối 12-2 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo TP.HCM. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dành phút lắng lòng tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã mất, đồng thời tri ân đội ngũ y, bác sĩ, tình nguyện viên đã hy sinh thầm lặng để bảo vệ sự sống cho TP.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là không gian tưởng niệm các nạn nhân COVID-19 mà còn là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của TP.HCM, điểm đến sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng, hình tượng giọt nước là biểu trưng cho niềm tiếc thương những người đã ra đi vì đại dịch; trái tim rỗng bên trong tượng trưng cho tình người, cho sự đùm bọc và tinh thần hy sinh của lực lượng tuyến đầu. Khi ánh sáng tự nhiên chiếu qua, hình ảnh trái tim hiện lên rõ nét, tạo hiệu ứng thị giác giàu cảm xúc.

Người dân đặt hoa nơi không gian tưởng niệm...Ảnh: THANH TÙNG

Những ngày này, nhiều người dân vẫn tiếp tục tìm đến không gian tưởng niệm trong sự tĩnh lặng. Trung tâm quảng trường hình giọt nước được hạ thấp gần 4 m so với mặt đất, tạo cảm giác lắng sâu. Bao quanh là 9 bậc cấp, 360 ngọn nến nước và gần 1.000 điểm sáng, ban đêm lung linh như rừng ánh nến.

Chị Nguyễn Minh Trang (ngụ TP Thủ Đức) đứng khá lâu trước khối biểu trưng. Thời điểm dịch bùng phát, chị sống trong khu vực phong tỏa, mỗi ngày đều chờ kết quả test nhanh với tâm trạng thấp thỏm. “Tôi may mắn vì gia đình bình an nhưng không phải ai cũng vậy. Hôm nay đứng trước tượng đài, mọi ký ức như ùa về, có chút nghẹn ngào, có chút biết ơn vì mình còn được sống và chứng kiến TP hồi sinh” - chị Trang nghẹn ngào nói.

Theo chị Trang, không gian quảng trường thấp dần xuống như đưa con người trở về với những tháng ngày lặng im của TP. Những bó hoa tươi, những cành hoa đặt quanh tượng đài, dòng người lặng lẽ chụp ảnh, ghi lại các khoảnh khắc… tất cả tạo nên một bức tranh ký ức vừa đau thương vừa ấm áp. “Tôi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên bề mặt inox, như thấy mình là một phần của ký ức chung ấy” - chị Trang chia sẻ.

Không gian ký ức và hồi sinh

Chia sẻ cảm xúc về công trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Hòa, cho biết rất xúc động khi chứng kiến biểu trưng hoàn thiện giữa lòng TP. Đại dịch đã để lại những mất mát chưa từng có, có những cuộc chia tay diễn ra trong lặng lẽ, những nỗi đau chưa kịp gọi thành tên. Thế nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tình người và tinh thần đoàn kết lại tỏa sáng mạnh mẽ.

Tại công viên, cựu chiến binh Nguyễn Đình Giản bồi hồi khi đọc dòng chữ “Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về một rừng cây - Khi nghĩ về một rừng, tôi thường nhớ về nhiều người” của nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Ảnh: THUẬN VĂN

Bước xuống quảng trường hình giọt nước, bà không nghĩ đến những con số thống kê, mà nhớ đến những gương mặt cụ thể, những con người bình dị từng sống và cống hiến cho TP. Với bà, tri ân không chỉ là nghi thức trang trọng mà là sự tưởng nhớ thầm lặng, là lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh và sự trân trọng dành cho những ai đã ở lại. Công trình không chỉ nhắc về nỗi đau mà còn khẳng định tinh thần “TP nghĩa tình”, biết biến ký ức thành động lực để bước tiếp.

Tại khu vực tượng đài, gia đình anh Nguyễn Phương Bình lặng lẽ thắp nén hương cho người mẹ đã mất trong đại dịch. Mẹ anh có bệnh nền, không thể chống chọi khi nhiễm COVID-19. “Điều day dứt nhất là thời điểm dịch căng thẳng, gia đình không thể ở bên mẹ trọn vẹn những ngày cuối” - anh Bình nghẹn giọng.

Hôm nay, đứng trước đài tưởng niệm giữa trung tâm TP, anh Bình không kìm được nước mắt khi nhìn lại những hình ảnh, biểu tượng được dựng nên để nhắc nhớ về một giai đoạn chưa xa. “Tôi thấy mẹ mình đâu đó trong giọt nước mắt này. Mất mẹ như mất đi một phần cuộc sống nhưng tôi tin bà sẽ yên lòng khi thấy TP đã vượt qua” - anh Bình nói.

Anh Hoàng Lợi, một Việt kiều Mỹ về quê ăn Tết, cũng ghé thăm công viên. Anh chia sẻ: “Tôi theo dõi tin tức về TP.HCM suốt thời gian dịch bệnh từ bên kia bán cầu. Hôm nay tận mắt thấy tượng đài này, tôi cảm nhận rõ hơn sự mất mát và cả nghị lực của người dân. Đây không chỉ là nơi tưởng niệm, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của Việt Nam”.

Giữa nhịp sống đã trở lại sôi động, hình ảnh giọt nước vẫn lặng lẽ phản chiếu bóng người qua lại, nhắc nhớ về một giai đoạn thử thách chưa từng có. Và trong từng bước chân lặng lẽ quanh quảng trường ấy, ký ức đau thương dường như đang được chuyển hóa thành niềm tin và khát vọng hướng tới tương lai.

Không còn tiếng còi xe cấp cứu xé màn đêm, không còn những con phố vắng lặng vì giãn cách, TP hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới của sự hồi sinh. Thế nhưng ký ức về những tháng ngày cam go vẫn được đặt lại nơi đây, trong không gian trầm mặc của tượng đài, để mỗi người khi ghé qua đều biết trân trọng hơn sự bình yên hiện tại.

Giọt nước mắt ấy không chỉ rơi xuống mặt đất như một dấu lặng của lịch sử, mà còn lan tỏa thành những vòng sóng của yêu thương, đoàn kết và trách nhiệm. Từ những mất mát, đau thương, TP.HCM đã đứng dậy mạnh mẽ hơn, nhân ái hơn. Và chính trong sự lặng im đầy suy tưởng ấy, một nguồn năng lượng mới đang được nuôi dưỡng để TP tiếp tục bước đi, vững vàng và nghĩa tình trên hành trình hướng tới ngày mai.