Người lạ đi ô tô tặng biển quảng cáo có QR đánh bạc cho các hộ kinh doanh 01/02/2026 17:43

(PLO)- Công an đã phát hiện kịp thời vụ việc nhóm người đi ô tô tặng miễn phí biển quảng cáo có gắn mã QR dẫn đến trang web đánh bạc trực tuyến.

Ngày 2-1, Công an xã Tân An cho biết qua rà soát địa bàn đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh treo biển quảng cáo gắn kèm mã QR. Khi người dân dùng điện thoại quét mã QR này, thiết bị sẽ dẫn đến trang web đánh bạc “SODO6...”

Chủ các cơ sở kinh doanh tại xã Tân An được người lạ đi ô tô đến tặng biển quảng cáo. Do không biết có mã QR đánh bạc, họ đã dựng biển lên để sử dụng.

Đại uý Nguyễn Kim Nghĩa, Phó Trưởng Công an xã Tân An cùng tổ công tác đã đến từng cửa hàng để kiểm tra. Các chủ cơ sở cho biết trước đó có người đi ô tô tải chở biển quảng cáo đến tặng miễn phí. Những người này tự giới thiệu là đại diện nhãn hàng nước giải khát.

Việc quảng cáo, cổ xúy hoặc liên kết với các trang mạng tổ chức đánh bạc trực tuyến là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các chủ cơ sở không nắm được nội dung mã QR trên biển quảng cáo dẫn tới trang web đánh bạc.

Công an xã Tân An kiểm tra, phát hiện kịp thời việc tặng biển quảng cáo có QR đánh bạc.

Hiện Công an xã Tân An đang tiếp tục xác minh thông tin về đối tượng và phương tiện liên quan. Đồng thời, công an tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, không treo các biển quảng cáo không rõ nguồn gốc.

Công an khuyến cáo người dân báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn tương tự.