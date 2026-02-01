Tìm thấy thi thể nữ phó giám đốc ngân hàng mất liên lạc 01/02/2026 10:39

(PLO)- Quá trình tìm kiếm nữ phó giám đốc ngân hàng mất liên lạc, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể người này trên sông Đà.

Sáng 1-2, cơ quan chức năng cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã tìm thấy thi thể chị LTC (44 tuổi, phó giám đốc một Chi nhánh Ngân hàng ở xã Mường La, tỉnh Sơn La) trên sông Đà.

Trước đó, ngày 29-1, Công an xã Mường La tiếp nhận thông tin của giám đốc chi nhánh Ngân hàng nêu trên về việc không thấy chị C đến cơ quan làm việc, cũng không thể liên lạc được.

Em gái của chị C cũng lên mạng xã hội đăng thông tin tìm chị và cho biết gia đình mất liên lạc với chị C từ 18 giờ 30 phút chiều 28-1. Khi trích xuất camera, thời điểm ấy chị C đi ra từ chi nhánh ngân hàng.

Công an xã Mường La ra thông báo tìm người thất lạc là chị C, đồng thời triển khai công tác tìm kiếm. Đến gần trưa 31-1, thi thể chị C được phát hiện trên sông Đà (đoạn gần chân Thủy điện Sơn La).

Cơ quan công an đã khám nghiệm và đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.