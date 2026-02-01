Phát hiện thi thể nữ sinh 12 tuổi trên sông Lam 01/02/2026 10:03

(PLO)- Em Nguyễn Thị Uyển Nhi đi xe đạp màu hồng ra phía bờ sông Lam tìm ông ngoại rồi mất liên lạc và điều kỳ diệu đã không xảy ra khi sáng nay phát hiện thi thể trên sông.

Sáng 1-2, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi, trú xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) trên sông Lam.

Camera ghi lại em Uyển Nhi đạp xe màu hồng hướng ra bờ sông Lam.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút chiều 29-1, em Uyển Nhi đạp xe đạp màu hồng rời nhà đi xe đạp màu hồng ra phía bờ sông Lam tìm ông ngoại đang làm nông nơi đây. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy em Uyển Nhi trở về đi tìm kiếm và báo cơ quan chức năng. Sau đó, chiếc xe đạp màu hồng của em Uyển Nhi được phát hiện ở mép bờ sông Lam, mọi người nghi “có chuyện chẳng lành” nên đã tổ chức tìm kiếm em trên sông Lam.

Chứng kiến ông ngoại và người thân ngồi gào khóc trên sông Lam nhiều người dân đã dựng rạp, xuống sông chung tay tìm kiếm cứu nạn. Các đội thiện nguyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hoá đã mang theo ca nô vào quần thảo trên sông Lam giúp gia đình tìm kiếm. Nhưng điều kỳ diệu đã không xảy ra với em Uyển Nhi khi sáng nay thi thể em nổi lên trên mặt nước.

Khu vực Sông Lam phát hiện thi thể em Uyển Nhi.

Vị trí phát hiện thi thể em Uyển Nhi gần cầu cao tốc Bắc-Nam bắc qua sông Lam, giáp ranh địa phận Hà Tĩnh, Nghệ An. Khi các đội thiện nguyện đưa thi thể em Uyển Nhi lên bờ sông, nhiều người dân bật khóc.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em Uyển Nhi khó khăn, bố bị bệnh tật.

Cơ quan công an đang làm các thủ tục cần thiết để bàn giao thi thể cho người thân tổ chức lễ an táng theo phong tục địa phương.