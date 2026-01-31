Khởi tố kẻ mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận cô gái rồi giở trò đồi bại 31/01/2026 18:45

(PLO)- Nguyễn Hữu Duẩn lập tài khoản Facebook ảo, mạo danh người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích để tiếp cận, làm quen rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, quay video lại để đe dọa nạn nhân.

Ngày 31-1, Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Duẩn (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về tội hiếp dâm.

Nguyễn Hữu Duẫn mạo danh người nổi tiếng để tiếp cận giới trẻ và thực hiện hành vi phạm tội đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: VŨ HOÀNG.

Theo điều tra, đầu tháng 1-2026, Duẩn lập tài khoản Facebook ảo, mạo danh một người nổi tiếng được giới trẻ yêu thích để tiếp cận, làm quen em NH (16 tuổi).

Sau một thời gian nhắn tin, tối 19-1, Duẩn mạo danh người nổi tiếng hẹn em H đi chơi. Em H tin tưởng đã ra điểm hẹn thì bị Duẩn lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin đưa em đến một khu vực vắng, xa dân cư. Tại đây, Duẩn đã dùng vũ lực và lời nói đe dọa để thực hiện hành vi giao cấu với em H đồng thời dùng điện thoại quay lại video sự việc.

Sau đó, Duẩn dùng chính những hình ảnh nhạy cảm này để uy hiếp tinh thần, đe dọa em H không được tiết lộ sự việc với bất kỳ ai, nếu không sẽ tung lên mạng xã hội. Tuy nhiên sau đó em H đã kể lại sự việc với gia đình, tố giác hành vi của Duẩn.

Biết hành vi của mình bị tố giác, ngày 21-1, Duẩn đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Cán bộ Viện KSND cho biết thêm, vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo sâu sắc đến các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em khi sử dụng mạng xã hội. Phụ huynh, học sinh cần hết sức cảnh giác trước những mối quan hệ quen biết qua "thế giới ảo" để tránh những hậu quả đáng tiếc.