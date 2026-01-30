Nữ sinh 12 tuổi đạp xe ra bờ sông tìm ông ngoại rồi mất liên lạc bí ẩn

Chiều 30-1, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người thân, người dân đang nỗ lực tìm kiếm em Nguyễn Thị Uyển Nhi (12 tuổi, trú xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) trên bờ và dưới sông Lam.
Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút chiều hôm qua (29-1), em Uyển Nhi đạp xe đạp màu hồng rời nhà ra phía bờ sông Lam để tìm ông ngoại. Khi đi em Uyển Nhi mặc mặc quần đen, áo khoác nắng đen. Đến tối cùng ngày gia đình không thấy em Uyển Nhi trở về nhà đã đi tìm kiếm nhưng hiện vẫn bặt vô âm tín.
Hiện người thân và nhiều người dân đã dựng rạp bên bờ sông Lam (thuộc địa phận xóm 5, xã Hưng Nhân cũ nay là xã Lam Thành) tổ chức tìm kiếm em Uyển Nhi. Hiện các đội thiện nguyện ở Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã đưa cano đến giúp tìm kiếm cứu nạn trên sông Lam.
Người thân và các thầy cô giáo cho biết, thời gian qua tâm lý, sức khoẻ của em Uyển Nhi bình thường. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đang được diễn ra khẩn trương.