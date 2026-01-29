Học sinh 'nghịch dại' để lại thư và đôi dép trên cầu làm cả xã lo lắng 29/01/2026 18:26

(PLO)- Học sinh nghịch để lại thư và đôi dép trên cầu rồi người dân livestream lên mạng xã hội khiến cả xã lo lắng, tìm kiếm.

Chiều 29-1, Công An xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, thông tin về việc em học sinh 15 tuổi người Khai Sơn để lại bức thư và đôi dép rồi nhảy cầu là… trò đùa của học sinh.

Trưa nay (29-1), người dân đi qua cầu treo Đức Sơn (xã Anh Sơn) phát hiện một đôi dép học sinh và một bức thư để lại. Người dân nghi ngờ có học sinh nghĩ quẩn để lại thư tuyệt mệnh và nhảy cầu.

Học sinh nghịch dại để lại thư và đôi dép, chiếc khăn trên cầu treo.

Trên cầu có một đôi dép quai hậu, một chiếc khăn quàng đỏ và một bức thư tuyệt mệnh nguệch ngoạc với những dòng chữ: Ở với bố mẹ quá khổ vì thường xuyên phải làm việc nặng, rất mệt mỏi… Tết này có lẽ con không về… rồi để lại lời nhắn gửi: nhà ở Khai Sơn, ai đi ngang thấy hãy liên hệ với bố mẹ...

Một người đàn ông chạy ô tô qua cầu và dừng lại livestream lên mạng xã hội nói: “Tôi chở khách đi cưới về thấy trẻ em nam mới nhảy cầu xong. Hình như người Khai Sơn. Có dép và thư tuyệt mệnh để lại…”.

Nhiều người lo lắng và ra cầu treo đi tìm kiếm cả trên bờ và dưới sông Lam. Rất đông người dân địa phương nơi đây không nghỉ trưa, lo lắng đi tìm kiếm con và ra cầu treo theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn… Số điện thoại trên bức thư là một số không liên lạc được, một số là chủ thuê bao ở miền Nam.

Người đàn ông đăng thông tin và phát trực tiếp thông tin sai khiến nhiều người lo lắng. Ảnh chụp lại màn hình

Sau đó, chính quyền địa phương và Công an xã Anh Sơn xác định không có người nào nhảy cầu, học sinh làm trò đùa để lại dép và lá thư trên cầu treo Đức Sơn. Ngay sau khi công an thông báo “không có việc nhảy cầu” nhiều người “thở phào” và vui mừng vì… không có chuyện buồn xảy ra. Nhưng nhiều người bức xúc cho rằng học sinh “nghịch dại” cộng với việc thông tin vội thiếu kiểm chứng làm người dân cả xã không ngủ trưa phải xử lý thật nghiêm.

Chị Nguyễn Mai Yên nêu ý kiến: “Không có người nhảy cầu là may mắn rồi nhưng công an cần tìm thêm người tung tin, phạt tiền vì đưa tin sai sự thật gây hoang mang cho mọi người. Trả tiền làm ngoài giờ cho các lực lượng chức năng liên quan. Đưa học sinh nghịch dại lên lên Nghĩa trang Việt - Lào làm vệ sinh sạch sẽ đến hết tháng 7…”.

Công an xã Anh Sơn cho biết, hiện công an đang làm việc với những người liên quan.