Người tung tin thất thiệt 'nhảy cầu sau tai nạn' sẽ bị xử lý 20/10/2025 17:48

(PLO)- Công an đang làm rõ, xử lý người tung tin thất thiệt về việc có người nhảy cầu Vĩnh Tuy sau tai nạn giao thông.

Chiều 20-10, Công an phường Long Biên (Công an TP Hà Nội) cho biết đang làm rõ, xử lý người tung tin sai sự thật về việc “tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy sau tai nạn chết người”.

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, trên cầu Vĩnh Tuy (đoạn thuộc địa bàn phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn trên cầu Vĩnh Tuy.

Theo xác minh ban đầu, thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy có gắn giá chở hàng lưu thông hướng từ Long Biên đi Vĩnh Tuy thì va chạm với xe máy do người phụ nữ điều khiển.

Sau vụ tai nạn, mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người đàn ông liên quan vụ việc do hoảng sợ nên đã nhảy xuống sông Hồng tự tử. Tuy nhiên, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội) đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tìm kiếm, song không phát hiện dấu vết nào liên quan đến việc có người nhảy cầu.

Công an TP Hà Nội cũng cử lực lượng đến hiện trường phối hợp với Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT) bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến 14 giờ chiều 20-10, cơ quan công an khẳng định không có ai nhảy cầu Vĩnh Tuy như mạng xã hội lan truyền. Người điều khiển xe máy gắn giá chở hàng trong vụ tai nạn hiện đang làm việc với Công an phường Long Biên.