Vụ cháy bãi gửi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy: Kiểm tra an toàn kết cấu cầu 30/08/2025 19:01

(PLO)- Vụ cháy lớn dưới chân cầu Vĩnh Tuy khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi, cơ quan chức năng chưa thể thống kê hết thiệt hại và tìm chủ nhân của những chiếc xe.

Chiều 30-8, cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ cháy ở gửi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy (phường Hồng Hà, TP Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.

Hiện trường cho thấy có hàng trăm xe máy, xe tự chế… bị cháy trơ khung sắt, một đoạn gầm, trụ cầu bị khói đen ám và bong tróc.

Trả lời báo chí, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết Sở đã nắm được thông tin về vụ cháy gần chân cầu Vĩnh Tuy. Sở Xây dựng Hà Nội đã yêu cầu đơn vị tư vấn vào kiểm tra những vấn đề liên quan đến an toàn, kết cấu của đoạn cầu Vĩnh Tuy tại nơi vừa xảy ra đám cháy.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội, khoảng 12 giờ 30 ngày 30-8, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại số 335 Nguyễn Khoái (phường Hồng Hà).

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động nhiều phương tiện chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp cùng Công an phường Hồng Hà và người dân dập lửa.

Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng đã phải tạm thời chặn đường đê Nguyễn Khoái và lối lên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên để dập lửa. Vụ cháy cũng làm ùn ứ cục bộ đoạn cầu Vĩnh Tuy đi xuống Nguyễn Khoái hướng sang Hoàn Kiếm và từ Nguyễn Văn Viên lên cầu Vĩnh Tuy.

Nhiều xe máy bị cháy hỏng.

Đến gần 14 giờ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Công an phường Hồng Hà đã bảo vệ hiện trường và đang phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.