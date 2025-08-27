Vụ cháy trên cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương là do đốt vàng mã 27/08/2025 16:31

(PLO)-Ngọn lửa bùng phát dữ dội trên cầu chữ Y hồ Xuân Hương, nguyên nhân do người dân đốt vàng mã.

Ngày 27-8, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm rõ vụ cháy xảy ra tại cầu chữ Y trên hồ Xuân Hương.

Cầu chữ Y ở hồ Xuân Hương bốc cháy

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người đi đường trên tuyến Trần Quốc Toản, đoạn gần sân golf Đồi Cù, phát hiện lửa bùng phát dữ dội trên cầu chữ Y. Đám cháy thiêu rụi nhiều hạng mục nhựa trang trí ở lan can và mặt cầu.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt dập tắt đám cháy. Lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết, nguyên nhân vụ cháy được xác định do người dân đốt vàng mã sau khi thờ cúng trong tháng “cô hồn”.

Hồ Xuân Hương là danh thắng quốc gia nằm ở trung tâm Đà Lạt. Trên bờ hồ, nhiều cầu chữ Y bằng bê tông cốt thép hướng ra lòng hồ được xây dựng để phục vụ người dân, du khách ngắm cảnh, vui chơi.

Gần đây, cơ quan chức năng đã lắp đặt hệ thống điện, bổ sung vật liệu nhựa trang trí nhằm tạo điểm nhấn cho công trình.