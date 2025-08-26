Khu du lịch biển Thiên Cầm tan hoang sau bão số 5 26/08/2025 12:28

(PLO)- Hàng loạt khách sạn, nhà hàng, quán ăn và cơ sở lưu trú ở biển Thiên Cầm bị tàn phá nặng nề sau khi bão số 5 đổ bộ.

Sáng 26-8, ghi nhận tại khu du lịch biển Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, nhà hàng, quán ăn và cơ sở lưu trú bị tàn phá nặng nề sau khi bão số 5 đổ bộ.

Nhiều công trình mái tôn, bảng hiệu, khung sắt bị gió giật tốc bay, thậm chí sập hoàn toàn.

Anh Nguyễn Tống Việt, chủ một nhà hàng ven biển, cho biết: “Tổng diện tích hơn 600m² của nhà hàng bị đánh sập, mái tôn và khung sắt gãy nát. Bão lớn quá, thực sự rất sợ hãi”.

Hàng quán tan hoang sau trận bão đêm qua

Đối diện, cơ sở của anh Trần Văn Đức cũng hư hỏng nặng phần mái che bãi xe và khu tắm nước ngọt, thiệt hại khoảng 70 triệu đồng. Nhiều khách sạn quanh khu du lịch bị thổi bay mái, cây cối bật gốc, cột điện gãy đổ gây mất điện trên diện rộng, giao thông ách tắc cục bộ.

Hiện người dân cùng lực lượng chức năng đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và đón khách trở lại.