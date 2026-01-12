Công an phường giúp người dân lấy lại tiền chuyển nhầm khi đặt vé Tết 12/01/2026 17:41

(PLO)- Khi tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ từ người dân, Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến đã nhanh chóng xử lý vụ việc và lấy lại được tiền cho người dân.

Ngày 12-1, Công an phường Phú Lợi, TP.HCM cho biết đã giúp một người dân nhận lại được số tiền chuyển khoản nhầm khi đặt vé xe về quê ăn Tết.

Anh Đoàn viết thư cám ơn lực lượng công an, sau khi được giúp đỡ lấy lại tiền chuyển khoản nhầm. Ảnh: CA

Theo Công an phường Phú Lợi, tối 10-1 sau khi kết thúc ca tuần tra, Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến, cán bộ Công an phường Phú Lợi tiếp nhận trình báo của anh Phạm Văn Đoàn về việc vừa chuyển khoản nhầm 1,5 triệu đồng khi đặt vé xe về quê ăn Tết.

Ngay sau đó, Thiếu tá Tiến đã khẩn trương phối hợp Công an xã Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) xác minh thông tin chủ tài khoản nhận tiền nhầm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của công an hai địa phương, chủ tài khoản đã nhanh chóng chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho anh Đoàn.

Anh Đoàn cho biết, dù số tiền không lớn nhưng là khoản tiết kiệm để mua vé xe về quê thăm gia đình dịp Tết.

Xúc động khi nhận lại tiền, anh đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng đối với sự tận tình của Công an phường Phú Lợi và Công an xã Hương Sơn.

Cán bộ Công an phường Phú Lợi giúp người nước ngoài tìm được ví tiền bị mất. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 14-12-2025, Công an phường Phú Lợi cũng tiếp nhận tin báo tại khu vực chợ Phú Lợi về việc bà Fang Yanping (quốc tịch Trung Quốc) làm rơi ví, bên trong có 9 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm và trao trả lại tài sản cho người bị mất.

Những việc làm thiết thực, kịp thời của Thiếu tá Nguyễn Bá Tiến đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, trách nhiệm, gần dân, vì dân phục vụ, đúng với tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”.