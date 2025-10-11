2 người phụ nữ ở Gia Lai trả lại 6 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm 11/10/2025 14:31

(PLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa hỗ trợ cho hai người phụ nữ ở địa phương chuyển trả 6 tỉ đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Ngày 11-10, Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai), cho biết vừa hướng dẫn, hỗ trợ một công dân trên địa bàn trả lại 5 tỉ đồng cho người ở TP.HCM chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 10-10, Công an phường An Khê tiếp nhận thông tin từ bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (41 tuổi, ngụ phường An Khê) về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 5 tỉ đồng nhưng không rõ người chuyển đến.

Công an phường An Khê làm việc với nhân viên ngân hàng xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm. Ảnh: CA.

Ngay sau đó, Công an phường An Khê phối hợp với ngân hàng xác minh tài khoản chuyển tiền nhầm là anh THL (24 tuổi, ngụ TP.HCM). Đồng thời, hỗ trợ bà Hằng làm thủ tục hoàn trả số tiền trên cho anh L theo đúng quy định.

Nhận lại đầy đủ số tiền, anh THL vô cùng xúc động, cảm ơn hành động tử tế của bà Hằng.

Theo Thượng tá Nguyễn Công Thắng, Trưởng Công an phường An Khê, từ tháng 3-2025 đến nay, đơn vị đã hỗ trợ, hướng dẫn ba trường hợp công dân trên địa bàn chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm với tổng số tiền hơn 6,2 tỉ đồng.

Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) giúp bà Nguyễn Thị Hạnh, ngụ phường Quy Nhơn Bắc trả lại 1 tỉ đồng người chuyển khoản nhầm.

Tương tự, ngày 10-11, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) cũng đã hỗ trợ, giúp bà Nguyễn Thị Hạnh (49 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc) trả lại 1 tỉ đồng người chuyển khoản nhầm. Người chuyển tiền nhầm là bà LTHG (38 tuổi, ở tỉnh Hà Tĩnh).