Nhận lại iPhone 17 Pro Max sau khi bị mất, người dân cảm ơn công an 25/12/2025 16:10

(PLO)- Chỉ sau 1 giờ tìm kiếm, Công an phường Thủ Dầu Một, TP.HCM đã nhanh chóng giúp người dân tìm lại iPhone 17 Pro Max bị đánh rơi.

Ngày 25-12, Công an phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) cho biết đã tìm lại được chiếc iPhone 17 Pro Max, trao trả cho người dân đánh rơi.

Cô gái trẻ cảm ơn Công an phường Thủ Dầu Một vì đã nhanh chóng tìm được điện thoại. Ảnh: CA

Theo Công an phường Thủ Dầu Một, chiều 24-12, đơn vị tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thúy Anh (20 tuổi) về việc bị mất iPhone 17 Pro Max (trị giá khoảng 40 triệu đồng) .

Ngay lập tức, công an phường đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng tìm lại chiếc iPhone 17 Pro Max.

Sau khoảng 1 giờ, lực lượng công an đã tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho chị Thúy Anh.

Nhận lại tài sản, chị Thúy Anh rất vui mừng và gửi lời cảm ơn Công an phường Thủ Dầu Một đã hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm.

Việc làm này đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an cơ sở gần dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời, hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” giai đoạn 2025–2030.