Đại úy cảnh sát giao thông trả lại 50 triệu đồng cho người đánh rơi 20/08/2025 11:50

(PLO)- Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Đội sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, nhặt được túi nylon có 50 triệu đồng, liền liên hệ, trả lại cho người đánh rơi.

Ngày 20-8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, xác nhận một chiến sĩ thuộc đơn vị vừa trao trả 50 triệu đồng cho người đánh rơi.

Đại úy Đào Văn Quyết trả lại giấy tờ tùy thân cùng số tiền 50 triệu cho chị Hằng. Ảnh: AB

Chiều 14-8, trong lúc di chuyển trên đường Lê Thành Phương, phường Tây Nha Trang, Đại úy Đào Văn Quyết, cán bộ Đội sát hạch thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, nhặt được một bọc nylon màu đen, bên trong có giấy tờ tùy thân cùng 50 triệu đồng tiền mặt.

Do bên trong có căn cước công dân nên Đại úy Quyết đã nhanh chóng xác minh, tìm ra thông tin của người đánh rơi tài sản là chị Đinh Thanh Hằng (30 tuổi, ngụ phường Tây Nha Trang).

Sau khi nhận thông báo từ lực lượng CSGT, chị Hằng đã đến địa trụ sở Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa nhận lại tài sản.

Sau khi nhận lại giấy tờ và tiền đánh rơi, chị Hằng xúc động, cảm ơn cá nhân Đại úy Quyết cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa.