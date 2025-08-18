Công an tỉnh Khánh Hòa đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân 18/08/2025 13:44

(PLO)- Ban An ninh Khánh Hòa nay là Công an tỉnh Khánh Hòa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước tặng.

Ngày 18-8, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa luôn nêu cao tinh thần tận tụy, hết lòng, hết sức phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc mừng Công an tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: XH

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước nhấn mạnh, những năm qua, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa luôn nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi đắp tri thức, kinh nghiệm, năng động, sáng tạo làm chủ tình hình, làm chủ khoa học - công nghệ.

Người đứng đầu Công an tỉnh Khánh Hòa tin tưởng, trong thời kỳ đổi mới, cùng với lực lượng Công an Nhân dân cả nước, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa sẽ tận tâm, tiếp tục học tập, rèn luyện, thực hiện tốt trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, siết chặt đội ngũ, nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Quốc Nam trao bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc. Ảnh: XH

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Khánh Hòa nhân ngày truyền thống Công an Nhân dân. Đồng thời, tin tưởng Công an Khánh Hòa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

“Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu trong toàn lực lượng Công an tỉnh cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, nêu cao tính tiên phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân”- Bí thư Tỉnh ủy mong muốn.

Dịp này, Công an tỉnh Khánh Hòa vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước tặng cho Ban An ninh Khánh Hòa (nay là Công an tỉnh Khánh Hòa).