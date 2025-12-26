Becamex muốn xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ - Bắc TP.HCM 26/12/2025 18:46

(PLO)- Bí thư Trần Lưu Quang ủng hộ đề án xây dựng khu vực Bình Dương (cũ) trở thành đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; đồng thời hoan nghênh và tin tưởng Tập đoàn Becamex là doanh nghiệp đầu tàu đảm nhận vai trò nhà đầu tư chiến lược.

Chiều 26-12, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn Becamex tại phường Bình Dương, TP.HCM về đề án xây dựng Thành phố Khoa học Công nghệ (KHCN) – Bắc TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác tham quan tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Ảnh: LÊ ÁNH

Bình Dương cũ sẽ là trung tâm phát triển công nghệ cao của TP.HCM

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex, đã trình bày tóm tắt đề án xây dựng khu vực Bình Dương cũ trở thành Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM, với trung tâm đặt tại phường Bình Dương.

Theo ông Hùng, việc hình thành Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM sẽ tạo nên một cực phát triển mới, đóng vai trò kết nối, bổ trợ với các công trình trọng điểm của TP.HCM, qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển cân bằng, hài hòa cho toàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex tóm tắt đề án xây dựng khu vực Bình Dương cũ trở thành Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM. Ảnh: LÊ ÁNH

Cụ thể, Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM có vùng lõi khoảng 220 ha tại phường Bình Dương, tập trung các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo, logistics và dịch vụ đô thị hiện đại. Bao quanh là khoảng 1.700 ha các khu công nghiệp – công nghệ cao, được quy hoạch theo hướng sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Một điểm nhấn quan trọng của đề án là sự gắn kết chặt chẽ giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, với sự tham gia của Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường đại học trong khu vực, các trung tâm nghiên cứu, vườn ươm khởi nghiệp cùng nhiều đối tác quốc tế. Qua đó, hoạt động nghiên cứu được gắn trực tiếp với nhu cầu sản xuất và thị trường.

Vùng lõi phường Bình Dương cũng được đánh giá có lợi thế lớn về hạ tầng giao thông, nằm tại trung tâm đô thị mới, kết nối thuận lợi với các trục giao thông quan trọng của TP.HCM và khu vực. Theo định hướng quy hoạch, khu vực này sẽ phát triển các tuyến metro, đường sắt đô thị và đường sắt liên vùng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển của chuyên gia, người lao động, đồng thời kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp, cảng biển và sân bay.

Song song với hạ tầng sản xuất, khu vực này còn được đầu tư đồng bộ về nhà ở, y tế, giáo dục và các dịch vụ đô thị, nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Hùng nhấn mạnh, với những điều kiện trên, Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM sẽ trở thành khu vực phát triển chiến lược, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM và tạo động lực tăng trưởng cho toàn vùng Đông Nam Bộ.

Tại buổi làm việc, ông Hùng kiến nghị TP.HCM giao Tập đoàn Becamex làm nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục đầu tư hạ tầng Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM và phối hợp với các đối tác để huy động nguồn lực phát triển.

Bí thư Thành ủy ủng hộ Becamex làm nhà đầu tư chiến lược

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết ông ấn tượng với những thành tựu mà Tập đoàn Becamex nói riêng và Bình Dương cũ nói chung đã đạt được trong quá trình phát triển.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Thành ủy thống nhất và ủng hộ mô hình đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh tại khu vực này.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang mong muốn đề án sẽ sớm hoàn thành. Ảnh: LÊ ÁNH

Bí thư Thành ủy nhận định, đây là mô hình đã được nhiều quốc gia triển khai thành công. Để hội nhập và phát triển ngang tầm quốc tế, Việt Nam cần mạnh dạn thử nghiệm các mô hình mới, chủ động tham gia “cuộc chơi lớn”.

Về tên gọi cụ thể, Bí thư Thành ủy cho rằng có thể tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm phù hợp, hài hòa.

“Trong báo cáo của Tập đoàn Becamex thì đặt tên là Thành phố KHCN – Bắc TP.HCM, nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi thì vẫn có thể sử dụng tên gọi Bình Dương. Tuy nhiên, về tên gọi thì tiếp tục nghiên cứu cho cụ thể và hài hòa”, Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý.

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Tập đoàn Becamex phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, sớm hoàn thiện đề án để công bố chính thức. Đồng thời, ông khẳng định chính quyền TP.HCM sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, yêu cầu các ngành liên quan cắt giảm tối đa thủ tục hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Đối với đề xuất trở thành nhà đầu tư chiến lược, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ sự hoan nghênh và tin tưởng Tập đoàn Becamex, với kinh nghiệm và tiềm lực sẵn có, sẽ là doanh nghiệp đầu tàu đủ khả năng đảm nhận vai trò này.

Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: LÊ ÁNH

Dịp này, Tập đoàn Becamex và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển năng lượng mặt trời tại khu vực phía Bắc TP.HCM.