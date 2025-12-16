Bí thư Trần Lưu Quang: 'Hứa với dân là phải làm' 16/12/2025 13:34

(PLO)- Tại buổi tiếp xúc cử tri của Bí thư Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang và các đại biểu Quốc hội, có nhiều ý kiến liên quan vấn đề dân sinh, thủ tục hành chính…

Sáng 16-12, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Bên cạnh đó, còn có các ĐBQH: Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV; Lê Văn Khảm, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu đơn vị số 12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM tiếp xúc cử tri tại phường Đông Hòa và phường Dĩ An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại buổi tiếp xúc, ĐBQH Nguyễn Thị Ngọc Xuân đã báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ngoài ra, bà Xuân còn báo cáo về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP.HCM.

Nhiều ý kiến được tiếp nhận giải quyết

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri phường Đông Hòa và phường Dĩ An đã có nhiều ý kiến phát biểu liên quan đến các vấn đề dân sinh, vướng mắc trong thực hiện các thủ tục hành chính như: Cử tri mong chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang đô thị để người dân kịp đón Tết Nguyên đán, mua bán xe còn nhiều giấy tờ phức tạp, một số thủ tục hành chính bị vướng kéo dài, việc tách thửa đất, chế độ chính sách, các dự án mở rộng hẻm…

Ông Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) cho biết, sau thời gian thực hiện chính quyền hai cấp ông nhận thấy cơ chế này rất hợp lòng dân.

Cử tri Vũ Đức Cán (phường Đông Hòa) chia sẻ ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ ÁNH

“Tôi già rồi nên rất kém trong việc làm thủ hành chính trực tuyến. Nhưng khi tôi trực tiếp đi làm thủ tục hành chính thì được hướng dẫn rồi làm cũng rất thuận lợi. Tôi thấy thực hiện chính quyền hai cấp như vậy là rất phù hợp”, ông Cán nói.

Đáng chú ý, bà Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) cho biết hiện tại không thể thực hiện được việc tách đất của mình để cho con, cháu. Đề nghị chính quyền địa phương sớm giải quyết để người dân được hưởng quyền lợi chính đáng của mình.

Còn bà Phạm Thị Hồng (phường Đông Hòa) cũng có đồng ý kiến với bà Mai. Bà Hồng cho rằng các quy định về đất đai, tách thửa cần phải làm sao đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nếu cứ theo quy định thì quyền lợi hợp pháp của người dân không thể thực hiện được.

Bà Trần Thị Quỳnh Mai (phường Dĩ An) nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: LÊ ÁNH

Trả lời vấn đề này, ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch phường Đông Hòa cho biết, để giải quyết quyền lợi cho người dân về việc cấp sổ hồng, chia tách thửa tại các khu dân cư tự phát và các trường hợp cá biệt, trước đây Bình Dương cũ có quy định các trường hợp cá biệt sẽ thành lập hội đồng riêng để giải quyết.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập thì việc này đã dừng lại khi chưa có quy định cụ thể. Chính quyền địa phương cũng đã có kiến nghị đến UBND thành phố và các ngành để có phương án giải quyết cho người dân.

Ông Võ Trọng Tài, Chủ tịch UBND phường Đông Hòa giải đáp thắc mắc của các cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Về vấn đề này, Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng, cách làm của Bình Dương trước đây là rất hay. Vì khi thành lập hội đồng để giải quyết các vấn đề cá biệt thì có thể đảm bảo quyền lợi cho người dân nhưng cũng vẫn theo quy định của pháp luật. Điều này sẽ tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi cho từng người dân.

Ông cho rằng quyết định của Bình Dương cũ mặc dù hay nhưng chưa thể áp dụng ngay cho toàn thành phố vì mỗi địa phương trước đây có đặc thù khác nhau.

Ông đề nghị các ngành chuyên môn nhanh chóng xử lý vấn đề này. Nếu được thì vẫn nên duy trì quyết định của Bình Dương cũ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nếu tốt và hợp lý thì có thể áp dụng cho toàn thành phố.

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, tùy vào từng trường hợp để giải quyết, mà giải quyết phải đúng theo quy định theo cách toàn diện nhất: “Muốn đô thị đẹp thì phải có đường đi, chứ không phải leo hàng rào qua, đúng không? Phải có nguyên tắc thì chúng ta mới có cuộc sống tốt trên bình diện chung”.

Đã hứa là phải làm

Phát biểu buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Trần Lưu Quang nhận định, hai phường Dĩ An và Đông Hòa rất đặc biệt. Hai phường này rất đông dân, đặc biệt là phường Dĩ An đông dân nhất thành phố. Cho nên vai trò của các lãnh đạo phường là rất lớn.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao đổi với người dân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: LÊ ÁNH

Về phía bà con cử tri, ông cảm ơn mọi người, bởi vì những ý kiến rất hay, mang tính xây dựng.

Ông chia sẻ: “Chính quyền hai cấp mới vận hành chưa đầy 6 tháng, rất mong bà con chia sẻ với những khó khăn”.

“Cử tri có nói với tôi rất ủng hộ chính quyền hai cấp. Thủ tục đơn giản hơn nhiều. Tôi cảm ơn điều đó. Điều này chắc không phải khen lấy lòng anh em chúng tôi đâu. Thực sự có chuyển biến, người dân, doanh nghiệp rất vui. Nhưng còn nhiều việc chúng tôi chưa làm được”, Bí thư Trần Lưu Quang nói.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh, đã hứa với người dân là phải làm. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Trần Lưu Quang cho biết toàn bộ kiến nghị sẽ được tổng hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo đúng quy định.

Đồng thời, khẳng định trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát việc giải quyết, bảo đảm các nội dung thuộc thẩm quyền được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

“Hi vọng sau này gặp lại bà con, bà con không có buồn nữa. Chúng tôi cẩn trọng, chỉ hứa những việc thuộc trách nhiệm của mình và hứa là phải làm được”, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh.