TP.HCM xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng năm 2026, cao nhất 10% 06/01/2026 16:19

(PLO)- Chính quyền TP.HCM xây dựng ba kịch bản phấn đấu tăng trưởng năm 2026. Trong đó, kịch bản cao nhất là 10% với điều kiện thuận lợi và cơ chế Nghị quyết 98 sửa đổi phát huy tác dụng sớm, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 805.000 tỉ đồng.

Chiều 6-1, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: LÊ THOA

Năm 2025, GRDP tăng 8,03%

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, năm 2025, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,53%. Nếu không tính dầu khí, GRDP tăng 8,03%. GRDP bình quân đầu người ước cả năm 2025 đạt 8.755 USD.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 tăng trưởng cao, ước đạt hơn 1.945.836 tỉ đồng, tăng 15,5%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 95,8 tỉ USD, tăng 7%; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 98,2 tỉ USD, tăng 6,7% so với năm 2024.

Tổng doanh thu du lịch năm 2025 ước đạt 260.000 tỉ đồng, tăng 36,1% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch. Doanh thu ngành vận tải ước đạt 598.929 tỉ đồng, tăng 14,3%. Lượng hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất ước đạt 42.139.459 lượt, tăng 6% so với cùng kỳ.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển ước đạt 353,08 triệu tấn, tăng 5,91%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2025 ước tăng 8,9%, cho thấy sự phục hồi ổn định nhờ đà tăng trưởng của tiêu dùng nội địa.

Về đầu tư công, dự kiến đến ngày 31-1, TP.HCM sẽ giải ngân đạt 95% kế hoạch vốn Thủ tướng giao và đạt tỉ lệ 74,5% kế hoạch vốn Thành phố. Trong năm 2025, TP.HCM có khoảng 59.750 doanh nghiệp thành lập mới. Thành phố cũng thu hút khoảng 8,166 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 21,1% về vốn so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 800.043 tỉ đồng, đạt 119,1% dự toán Trung ương giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được định hướng các nội dung thảo luận. Ảnh: LÊ THOA

Đáng chú ý, sau sắp xếp, toàn TP.HCM có 838 công trình, dự án, khu đất tồn đọng, vướng mắc. Đến nay, chính quyền đã tháo gỡ, có kết luận định hướng 712 dự án, đạt tỉ lệ 85%. Tổng mức đầu tư các dự án được tháo gỡ là trên 131.000 tỉ đồng, quy mô khoảng 22.044 ha.

Về hạ tầng, TP.HCM đã hoàn tất thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt 26 dự án, hoàn thành đưa vào sử dụng 30 dự án. Với hệ thống đường sắt đô thị, UBND TP đã trình HĐND TP bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 7 tuyến theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội và 2 tuyến kết nối sang địa phận tỉnh Bình Dương.

Đơn giản hóa 298 thủ tục, cắt giảm hơn 1.900 ngày làm việc

Điểm nhấn quan trọng trong năm qua là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số đã được nâng cấp. Thành phố rút gọn quy trình thẩm định, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, giảm tầng nấc trung gian và triển khai mô hình “một cửa - một quyết định - một đầu mối chịu trách nhiệm”.

Phấn đấu đến cuối năm 2025, 100% thủ tục sẽ được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính.

TP.HCM chính thức vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp TP vào ngày 31-12. Ảnh: LÊ THOA

Chính quyền Thành phố đã đơn giản hóa 298 thủ tục, cắt giảm hơn 1.900 ngày làm việc và rút ngắn quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉ lệ hài lòng của người dân đạt trên 90,6%.

Dù vậy, Thành phố cũng nhìn nhận thách thức hiện nay là quá tải hạ tầng, áp lực dân số, ô nhiễm môi trường, ngập úng và ùn tắc giao thông. Việc thực hiện các đột phá chiến lược còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu hạ tầng đi trước một bước.

Ba kịch bản tăng trưởng năm 2026

Với chủ đề năm 2026 là “Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân”, TP.HCM đưa ra các kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Theo đó, kịch bản cơ sở là tăng 8,5-9%. Kịch bản phấn đấu là tăng 9,5%, GRDP theo giá thực tế khoảng 3.412.000 tỉ đồng, vốn đầu tư toàn xã hội chiếm 25,8% GRDP.

Nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số, TP.HCM xây dựng kịch bản phấn đấu tăng trưởng cao là 10%. Kịch bản này dựa trên điều kiện thuận lợi quốc tế và cơ chế Nghị quyết 98 sửa đổi phát huy tác dụng sớm, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược.

Để đạt được mục tiêu, Thành phố đặt mục tiêu bảo đảm thu đúng, thu đủ ngân sách gắn với nuôi dưỡng nguồn thu. TP.HCM phấn đấu tổng thu ngân sách năm 2026 đạt trên 805.000 tỉ đồng.

Đồng thời, Thành phố triển khai đề án TOD và kế hoạch khai thác quỹ đất; thu một số loại phí đặc thù theo Nghị quyết 98; phát hành trái phiếu chính quyền đô thị và tập trung phát triển Thành phố thành trung tâm dịch vụ lớn của khu vực.