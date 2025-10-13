CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP.HCM LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030 Kinh tế số: Chìa khóa thúc đẩy TP.HCM tăng trưởng 13/10/2025 07:00

(PLO)- Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết mô hình kinh tế số của TP.HCM là một kiến trúc phát triển toàn diện gồm các yếu tố thể chế, hạ tầng số, dữ liệu, con người và đổi mới sáng tạo.

Trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, TP đặt mục tiêu kinh tế số giai đoạn này sẽ chiếm 30%-40%/GRDP.

Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, nhấn mạnh phát triển kinh tế số tại TP.HCM không đơn thuần là một xu hướng mà là con đường tất yếu để TP giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM

Một không gian - ba vùng phát triển

. Phóng viên: Thưa ông, TP.HCM đang xác định mô hình kinh tế số như thế nào để triển khai phù hợp với điều kiện đặc thù của mình?

+ Ông Lâm Đình Thắng: TP.HCM đã xác lập mô hình phát triển kinh tế số đặc thù, phù hợp với đặc điểm của một siêu đô thị năng động, sáng tạo và là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Mô hình này được cấu trúc theo hướng “một không gian - ba vùng phát triển”, gồm không gian số thống nhất toàn TP, vùng trung tâm phát triển hạ tầng dữ liệu, vùng đổi mới sáng tạo - công nghệ và vùng ứng dụng - sản xuất thông minh.

Để vận hành, TP.HCM tập trung triển khai năm trụ cột trọng tâm. Cụ thể, hoàn thiện thể chế và chính sách, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình kinh doanh số; phát triển hạ tầng dữ liệu và nền tảng số, làm cơ sở cho kết nối, chia sẻ và điều hành thông minh.

Thúc đẩy doanh nghiệp (DN) và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ DN nhỏ và vừa chuyển đổi số, hình thành các DN công nghệ số. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực số, nâng cao kỹ năng số cho người lao động; đảm bảo an toàn, an ninh mạng, tạo niềm tin và sự ổn định cho quá trình phát triển.

Nhiều sản phẩm công nghệ chiến lược của các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu tại Triển lãm “Sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tại TP.HCM” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

Hiện TP.HCM đang triển khai đồng bộ các chương trình mà trọng tâm là phát triển hạ tầng dữ liệu đô thị, xây dựng trung tâm dữ liệu dùng chung, nền tảng tích hợp - chia sẻ dữ liệu và hệ thống phân tích, dự báo phục vụ công tác điều hành. Cổng dữ liệu mở của TP sẽ được mở rộng để DN, tổ chức, cá nhân khai thác, hình thành thị trường dữ liệu đô thị...

Song song đó, TP đẩy mạnh chuyển đổi số trong DN, thúc đẩy thương mại điện tử, sản xuất thông minh, đổi mới mô hình kinh doanh dựa trên công nghệ và dữ liệu. Các khu công nghệ cao, khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông, khu công nghệ phần mềm và các trung tâm ươm tạo khởi nghiệp công nghệ đang được kết nối thành mạng lưới đổi mới sáng tạo của TP.

Đặc biệt, TP coi trọng hợp tác công - tư và hợp tác quốc tế, nhằm huy động nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển hạ tầng số và nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao vị thế TP trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhìn chung, mô hình kinh tế số của TP.HCM là một kiến trúc phát triển toàn diện mà thể chế là nền tảng, hạ tầng số là động lực, dữ liệu là tài nguyên chiến lược, con người là trung tâm và đổi mới sáng tạo là chìa khóa.

Với tầm nhìn đó, TP.HCM kiên định mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế số và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, đóng góp 30%-40% GRDP từ kinh tế số.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cùng Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM Lâm Đình Thắng và các đại biểu tại Lễ khánh thành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, ngày 23-8. Ảnh: MINH HOÀNG

Cam kết cho sự chuyển mình toàn diện

. Như ông vừa chia sẻ, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP. Vậy con số này đại diện cho điều gì?

+ Con số này là cam kết cho sự chuyển mình toàn diện, thể hiện quyết tâm xây dựng một mô hình vận hành đô thị mới trong kỷ nguyên số của TP.HCM, nơi công nghệ thực sự nâng cao chất lượng sống và mang lại cơ hội công bằng cho mọi người. Đây cũng là mục tiêu cụ thể hóa cho một kiến trúc phát triển toàn diện như tôi nói ở trên.

Hiện nay, TP.HCM có nhiều lợi thế cộng hưởng từ quy mô mới sau sáp nhập khi sở hữu một quy mô thị trường rộng lớn, hạ tầng công nghiệp được mở rộng và một nguồn nhân lực trẻ, năng động, chất lượng cao.

Theo số liệu năm 2024 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính (trước khi các địa phương sáp nhập), quy mô kinh tế số của TP.HCM mới năm 2024 ước tính đạt khoảng 13% GRDP. Còn theo số liệu của Bộ KH&CN, con số này ước tính đạt 20% GRDP. Các bộ, ngành trung ương đang phối hợp để hoàn thiện phương pháp tính toán chung trước ngày 30-11-2025.

Nền tảng vững chắc này cho phép TP tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số và các khu công nghệ cao, công nghệ số trọng điểm, biến nơi đây thành một cứ điểm sản xuất chiến lược và trung tâm R&D hấp dẫn với các tập đoàn quốc tế.

Niềm tin của nhà đầu tư cũng được thể hiện rõ nét qua dòng vốn đầu tư công nghệ cao đổ mạnh vào TP. Trong sáu tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI vào TP.HCM đạt gần 3 tỉ USD, trong đó hơn 1,16 tỉ USD được rót trực tiếp vào lĩnh vực công nghệ cao. Đây được xem là “hiệu ứng lò xo” tích tụ lâu ngày, chỉ chờ cơ chế được tháo gỡ để bứt phá.

Cùng với đó, Luật Công nghiệp công nghệ số dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 sẽ tạo cú hích mới, mở ra khung pháp lý thuận lợi hơn, với nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù về thuế, đất đai và thủ tục hành chính nhanh gọn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghệ số, giúp TP.HCM thu hút và giữ chân các tập đoàn có quy mô lớn.

﻿ Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đi tham quan công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam- Tập đoàn VNG, sáng 12-10. Ảnh: THUẬN VĂN

Ba mũi nhọn phát triển kinh tế số

. Những ngành, lĩnh vực nào được TP.HCM xác định là mũi nhọn để phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới? Và TP có cơ chế ưu tiên gì để thúc đẩy các lĩnh vực này?

+ Trong giai đoạn 2025-2030, TP.HCM tập trung phát triển ba lĩnh vực mũi nhọn.

Về trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng dữ liệu, TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành một trong những trung tâm AI hàng đầu khu vực. Các tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA (Mỹ) đã bày tỏ kế hoạch thành lập trung tâm R&D và lắp đặt hệ thống siêu máy tính tại đây. Lĩnh vực trung tâm dữ liệu cũng thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như Eaton, Evolution (Mỹ), Hyosung (Hàn Quốc) và NTT Data (Nhật Bản).

Về công nghiệp bán dẫn và vi điện tử, TP.HCM đang tập trung dịch chuyển lên phần thượng nguồn của chuỗi giá trị, thay vì chỉ lắp ráp, kiểm thử. Minh chứng rõ nét là dự án sản xuất polysilicon (vật liệu nền cho ngành bán dẫn) đầu tiên tại Việt Nam của Công ty Tokuyama (Nhật Bản) với vốn đầu tư 60 triệu USD và dự án sản xuất linh kiện chuyên biệt cho ô tô, y tế của Anson New Energy Technology với vốn hơn 40 triệu USD.

Về chế tạo thông minh (Smart Manufacturing) và công nghệ xanh, TP ưu tiên các dự án sản xuất công nghệ 4.0 gắn với phát triển bền vững. Dự án tiêu biểu là nhà máy trung hòa carbon trị giá 1,3 tỉ USD của LEGO (khánh thành hồi tháng 4-2025), vận hành hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời…

Để thúc đẩy ba lĩnh vực mũi nhọn này, TP.HCM đang triển khai hàng loạt cơ chế ưu đãi đặc thù, mang tính đột phá. Dẫn chứng là TP đang đề xuất các cơ chế ưu đãi vượt trội về thuế thu nhập DN và miễn, giảm tiền thuê đất dài hạn tại Khu công nghệ cao, đặc biệt cho ngành bán dẫn; áp dụng quy trình cấp phép nhanh (Fast-track) cho các dự án FDI quy mô lớn (trên 500 triệu USD).

Xây dựng chính sách đột phá bao gồm cơ chế lương, thưởng, hỗ trợ nhà ở và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân đặc thù để thu hút các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI và bán dẫn.

Để hoàn thiện khung pháp lý, lãnh đạo TP.HCM cũng chỉ đạo xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho các mô hình kinh doanh công nghệ mới như fintech và công nghệ xanh, nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý và thúc đẩy đổi mới sáng tạo một cách nhanh chóng.

Các sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC ĐẠI HỘI

“Người kiến tạo hạ tầng”

. Ông kỳ vọng gì về diện mạo của TP.HCM vào năm 2030 khi kinh tế số chiếm 40% GRDP?

+ Khi nói về việc đưa TP.HCM vào top 100 TP đáng sống, chúng tôi không chỉ nghĩ về những công viên xanh hay những tòa nhà đẹp mà nghĩ về một mô hình vận hành đô thị mới trong kỷ nguyên số. Đó sẽ là nơi công nghệ thực sự nâng cao chất lượng sống và mang lại cơ hội công bằng cho mọi người.

Chúng ta có thể kỳ vọng một ngày bình thường của người dân TP.HCM là khi người cha chở con đi học, ứng dụng di động của TP được vận hành trên nền tảng bản sao số, sẽ cảnh báo “đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp ùn tắc trong 15 phút do có va chạm, hãy đi theo lộ trình B”.

Buổi chiều, thay vì đến UBND phường để làm giấy tờ, người dân có thể thực hiện mọi thủ tục trên ứng dụng công dân số, sử dụng định danh điện tử VNeID, nhận kết quả ngay trong ngày.

Hay chị chủ một xưởng dệt may nhỏ ở Bình Dương thông qua nền tảng giao dịch thương mại điện tử bán buôn (B2B) dùng chung của TP, kết nối được với các nhà cung cấp nguyên liệu xanh, tiếp cận được các gói tín dụng từ các ngân hàng số, các quỹ hỗ trợ hoạt động trong sandbox... Qua đó, giúp chị có vốn để xoay vòng sản xuất mà không cần các thủ tục thế chấp phức tạp.

Hay một nhóm kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp, thay vì ra nước ngoài, các bạn có thể thành lập một công ty khởi nghiệp về thiết kế chip. Họ sử dụng các thiết bị mô phỏng đắt tiền tại Phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung, nhận được vốn đầu tư từ Quỹ Đầu tư Mạo hiểm của TP và sản phẩm của họ được tích hợp vào các thiết bị IoT “Make in Vietnam”...

Đó chính là những ví dụ điển hình cho diện mạo mong muốn của một TP.HCM nơi công nghệ hòa nhịp trong từng hơi thở của cuộc sống, giúp con người sống thông minh, thuận tiện và hạnh phúc hơn.

Các kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Tập đoàn VNG - một trong bốn kỳ lân công nghệ lớn của Việt Nam. Ảnh: THUẬN VĂN

. Theo ông, điều gì sẽ làm nên bản sắc riêng của TP.HCM trong hành trình chuyển đổi số?

+ Tôi cho rằng bản sắc riêng và vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong kỷ nguyên số nằm ở mô hình siêu đô thị tích hợp theo trục công nghệ - sự kết hợp chiến lược giữa ba trụ cột: Tài chính - AI, sản xuất thông minh - bán dẫn và logistics - kinh tế biển số.

Dữ liệu từ các nhà máy thông minh sẽ giúp DN logistics dự báo chính xác sản lượng hàng hóa, dòng vốn từ trung tâm tài chính sẽ chảy vào các dự án công nghệ cao và toàn bộ sự liên thông ấy được vận hành bởi hạ tầng số hiện đại. Chính sự kết nối liền mạch giữa sản xuất, tài chính và logistics đã tạo nên “chất ADN” riêng của TP.HCM như một bản sắc không thể sao chép.

Quan trọng hơn, TP.HCM không chỉ phát triển cho riêng mình mà còn gánh vác sứ mệnh kết nối và lan tỏa số cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL.

Tại khu vực Cái Mép - Thị Vải, nền tảng cảng số bên cạnh phục vụ hàng hóa của Bình Dương (cũ), Đồng Nai, sẽ trở thành trung tâm logistics số cho hàng nông sản xuất khẩu từ đồng bằng, giúp truy xuất nguồn gốc, cấp chứng nhận điện tử và tối ưu hóa chi phí vận tải.

Trung tâm tính toán hiệu năng cao (HPC) cùng các nền tảng trí tuệ nhân tạo của TP sẽ đóng vai trò như “bộ não số dùng chung” cho toàn vùng, cung cấp năng lực phân tích dữ liệu lớn về thị trường, khí hậu, dịch bệnh, hỗ trợ các địa phương hoạch định chính sách và chiến lược phát triển hiệu quả hơn.

Trong khi đó, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM sẽ là nơi hội tụ các dịch vụ fintech, các sàn giao dịch thương mại điện tử B2B, phục vụ và làm bệ phóng để DN cả vùng vươn ra thị trường quốc tế.

Vai trò dẫn dắt của TP.HCM trong hành trình chuyển đổi số không dừng ở việc phát triển kinh tế tri thức hay hiện đại hóa hạ tầng công nghệ. Mục tiêu sâu xa hơn là trở thành người kiến tạo hạ tầng, nền tảng và thị trường số dùng chung, tạo động lực cho sự phát triển đồng bộ, bền vững và thịnh vượng của toàn khu vực phía Nam.

TP.HCM hướng đến vị thế đầu tàu kinh tế của vùng và cùng vùng tăng tốc, vươn tới hình mẫu đô thị thông minh, đáng sống và có trách nhiệm, nơi sự thịnh vượng được lan tỏa rộng khắp, góp phần làm giàu cho cả đất nước.

. Xin cảm ơn ông.

Ba nút thắt cần tháo gỡ Dưới góc nhìn của Sở KH&CN TP.HCM, kinh tế số đang trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới. Dù vậy, việc phát triển kinh tế số vẫn đang tồn tại nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Trong đó, thể chế và chính sách là nút thắt lớn nhất do thiếu tính đồng bộ, thống nhất, khung pháp lý cho các mô hình kinh doanh số mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Quy trình thử nghiệm mô hình mới (sandbox) còn kéo dài khiến nhiều sáng kiến chưa được triển khai kịp thời. Thị trường khoa học công nghệ vẫn manh mún, thiếu kết nối, chưa tạo được động lực đủ mạnh cho đổi mới sáng tạo trong DN. Quá trình tích hợp, đồng bộ hóa hạ tầng giữa các khu vực còn phức tạp; nền tảng dùng chung chưa được hoàn thiện, dữ liệu còn phân tán, chưa hình thành đầy đủ kho dữ liệu mở phục vụ DN và người dân. Hạ tầng mạng ở khu vực ngoại thành và khu công nghiệp còn chênh lệch, ảnh hưởng đến tốc độ chuyển đổi số đồng đều trên toàn TP. Về nhân lực và văn hóa số, việc thu hút, giữ chân nguồn nhân lực công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, khoa học dữ liệu còn gặp nhiều thách thức. Mức độ sẵn sàng số hóa của người dân và DN chưa đồng đều khiến hiệu suất sử dụng các dịch vụ số chưa đạt kỳ vọng. Trước những điểm nghẽn đó, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, kiên quyết gỡ từng nút thắt. Ông LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM

