TP.HCM: Nhiều nơi rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I 12/10/2025 06:04

(PLO)- Nhiều tuyến đường, công sở, khu dân cư rực rỡ sắc đỏ của cờ, hoa, pano, băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Những ngày đầu tháng 10, không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 lan tỏa khắp TP.HCM.

Các tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Pasteur, Trương Định… và nhiều khu dân cư rực rỡ sắc đỏ của cờ, hoa, pano, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

Tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn) được trang hoàng rực rỡ với cờ, hoa, pano chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I.

Công tác trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ ở nhiều địa bàn, với trọng tâm là khu vực trung tâm hành chính – chính trị và các trục đường lớn.

Các pano, băng rôn, khẩu hiệu được thiết kế gọn gàng, hiện đại, mang thông điệp hướng tới tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, nhiều màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt tại các giao lộ, khu vực công cộng, liên tục phát hình ảnh, video giới thiệu về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

Việc ứng dụng công nghệ trong tuyên truyền giúp tạo hiệu ứng trực quan, góp phần lan tỏa không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào trong cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

Đường Lê Lai (phường Bến Thành) bố trí pano tuyên truyền Đại hội.

Pano tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I được lắp đặt tại trụ sở các cơ quan.

Pano Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I xuất hiện đồng bộ tại nhiều tuyến phố trung tâm.

Băng rôn tuyên truyền hướng về Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tại trung tâm TP.HCM.

Tại các cơ quan, công sở, trường học và khu dân cư, các phong trào thi đua chào mừng đại hội cũng đang được triển khai sôi nổi. Hoạt động chỉnh trang đô thị, dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, treo cờ Tổ quốc được thực hiện rộng khắp, thể hiện tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào sự kiện chính trị quan trọng này.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-10 với sự tham dự của 550 đại biểu, trong đó có 110 đại biểu đương nhiên và 440 đại biểu được chỉ định, chia thành 12 tổ làm việc.

Ngày 13-10, các đại biểu dự phiên trù bị; hai ngày tiếp theo (14 và 15-10) diễn ra phiên chính thức và bế mạc.

Nhiều màn hình LED cỡ lớn tuyên truyền cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tại đường Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành).



Cụm pano tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tại các trục đường lớn.

Người dân TP.HCM xem triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đặc biệt, phiên khai mạc đại hội sẽ được truyền hình trực tiếp đến bốn điểm cầu gồm TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Côn Đảo, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương cùng dõi theo đại hội...