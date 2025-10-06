Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 không nhận quà tặng, hoa chúc mừng 06/10/2025 11:08

(PLO)- Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị về việc không nhận quà tặng và hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Văn bản được gửi đến các ban Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; các thường trực Đảng ủy phường, xã, đặc khu Côn Đảo; Đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể; các tổng công ty, công ty Nhà nước; và các cơ quan báo chí TP.HCM.

Thường trực Thành ủy TP.HCM dự hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP đồng thời thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thông báo đến các đảng ủy xã, phường, đặc khu và đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TP.HCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước Đại hội; tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12-10).

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Văn phòng Thành ủy TP.HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo một máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu cho các tài liệu, máy tính bảng, vật phẩm liên quan vào chung cặp da và sử dụng trong suốt thời gian Đại hội.