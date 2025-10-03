Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I sẽ không sử dụng tài liệu giấy 03/10/2025 16:00

(PLO)- Thực hiện tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM vừa có văn bản thông báo về lịch sinh hoạt của đại biểu được triệu tập dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo nội dung thông báo, tất cả các đại biểu sẽ sinh hoạt theo tổ từ ngày đầu triệu tập đến kết thúc Đại hội và di chuyển bằng phương tiện xe đưa đón do Ban Tổ chức Đại hội bố trí.

Robot có lời chào mừng đại biểu đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM, diễn ra hồi tháng 8-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Tổ thảo luận tại Đại hội gồm 12 tổ. Trong đó, mỗi tổ cơ cấu một Tổ trưởng, hai Tổ phó và hai Thư ký. Đồng thời, các đại biểu sinh hoạt theo Tổ suốt quá trình diễn ra Đại hội (từ ngày 11 đến ngày 15-10-2025).

Các đại biểu sẽ tham quan các công trình, mô hình kinh tế - văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn, như tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông báo cũng nêu rõ, quán triệt nghiêm túc tinh thần chuyển đổi số toàn diện, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 không sử dụng tài liệu giấy (trừ tài liệu mật). Văn phòng Thành ủy TP.HCM đề nghị mỗi đại biểu mang theo một máy tính bảng để truy cập các thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội.

Để đảm bảo công tác kiểm soát an ninh trong thời gian diễn ra Đại hội, đại biểu cho các tài liệu, máy tính bảng, vật phẩm liên quan vào chung cặp da và sử dụng trong suốt thời gian Đại hội.

Văn phòng Thành ủy TP.HCM cũng lưu ý đại biểu hạn chế mang theo túi xách và đồ dùng cá nhân khác ngoài các vật phẩm đã được trang bị. Đối với tài liệu mật, các đại biểu bảo quản theo Luật bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cụ thể, trong các ngày 11 và 12-10, đại biểu tham dự các hoạt động trước Đại hội. Trong đó, có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố (ngày 12-10).

Sáng 13-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14-10 và buổi sáng ngày 15-10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.