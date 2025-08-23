Robot, AI hỗ trợ trong Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM 23/08/2025 11:17

Sáng 23-8, Đảng bộ UBND TP.HCM đã tổ chức phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điểm đáng chú ý của Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM là ngay từ ngoài cổng, các đại biểu được một robot chào đón.

Robot chào đón đại biểu vào dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Sau khi nhận diện khuôn mặt đại biểu, robot có lời chào mừng đại biểu đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM. Robot cũng có chức năng bắt tay, tạo sự thích thú cho các đại biểu đến tham dự Đại hội.

Đại hội cũng bố trí bốn máy tính bảng là thiết bị dùng để điểm danh đại biểu bằng cách nhận diện khuôn mặt.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: HÀ HẠNH

Bà Lê Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Công nghệ thông tin thuộc tập đoàn VNPT, cho biết hệ thống điểm danh đại biểu bằng nhận diện khuôn mặt đã được đơn vị áp dụng cho hơn 10 Đại hội tại phường, xã cùng một số cơ quan, đơn vị tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

“Điều ấn tượng của hệ thống này là thời gian điểm danh đại biểu chưa tới 1 giây” – bà Thảo nói và cho biết ban tổ chức cũng chuẩn bị một thiết bị khác để quét mã QR của từng đại biểu phòng trường hợp hệ thống điểm danh có trục trặc.

Các đại biểu hào hứng với thiết bị điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Thảo, trước đó, Ban tổ chức Đại hội đã thu thập ảnh chân dung 2D của tất cả các đại biểu để thực hiện điểm danh thuận tiện.

Đại biểu Nguyễn Trần Anh Vũ, Sở Xây dựng nhìn nhận Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM có nhiều cái mới. Nổi bật là việc cho đại biểu điểm danh bằng khuôn mặt, tổ chức trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ cao, có cả máy bay không người lái.

Sau khi nhận diện khuôn mặt, hệ thống sẽ hiện thông tin của đại biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Các đại biểu tham quan các quầy trưng bày sản phẩm công nghệ tại Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

“Việc ứng dụng AI là xu thế tất yếu của thời đại, vì vậy tôi mong rằng điều này không chỉ được ứng dụng trong Đại hội lần này mà còn mở rộng ứng dụng qua các cuộc họp, hội nghị khác…” – ông Vũ nói.