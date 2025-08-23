Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I 23/08/2025 08:34

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 52.000 đảng viên.

Sáng 23-8, Đảng bộ UBND TP.HCM đã tổ chức phiên trù bị Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Đại hội còn có sự tham dự của thành viên Tổ công tác số 2 thuộc Thành ủy và 296/300 đại biểu.

Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong phiên trù bị sáng nay, Đại hội sẽ bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu của Đại hội; thông qua nội quy, quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội; chia tổ thảo luận văn kiện Đại hội Đảng cấp trên và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP lần thứ I.

Phát huy vai trò đại diện của hơn 52.000 đảng viên

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết thời gian qua Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức Đại hội. Đến nay, đại hội cấp chi bộ, đảng bộ cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu khai mạc phiên trù bị. Ảnh: THUẬN VĂN

Các tiểu ban, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP cũng đã tích cực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cả về nội dung văn kiện, công tác nhân sự và công tác phục vụ để tổ chức Đại hội lần I của Đảng bộ theo kế hoạch đã được Ban Thường vụ Thành ủy phê duyệt.

Ông Nguyễn Văn Được đề nghị đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 52.000 đảng viên trong Đảng bộ UBND TP.

Đồng thời, quán triệt và nhận thức sâu sắc phương châm Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển

Trên tinh thần đó, ông Nguyễn Văn Được đề nghị đại biểu tiếp tục tập trung trao đổi, thảo luận, làm sâu sắc hơn các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, mà trọng tâm là Báo cáo chính trị.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại biểu cũng cần phát huy cao độ tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tập trung trí tuệ, chuẩn bị kỹ, phát biểu, thảo luận về các nhận định, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và các bài học trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tập trung đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm như phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đối ngoại, hội nhập, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt là mục tiêu tổng quát, những định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới của Đảng ủy UBND TP.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

“Với tinh thần khách quan, trung thực, tập trung phân tích làm rõ, sâu sắc hơn ưu, khuyết điểm trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy” - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, nhìn nhận sẽ có khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, cơ hội và có thể phát sinh những vấn đề mới.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn mình và kế thừa thành quả, nền tảng của nhiều nhiệm kỳ trước đã dày công vun đắp, củng cố và phát triển; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng,… Đảng bộ UBND TP.HCM sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua đó, làm tiền đề quan trọng để hiện thực hóa khát vọng phát triển TP.HCM phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, trao đổi với ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

“Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân TP, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I và Đại hội lần thứ XIV của Đảng” – ông Nguyễn Văn Được khẳng định.