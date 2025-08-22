Chủ tịch Nguyễn Văn Được: 'Làm sao để Bí thư, Chủ tịch phường đi đâu cũng giải quyết được hồ sơ của người dân' 22/08/2025 18:36

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề nghị phường Cầu Ông Lãnh phải củng cố và hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường chính quyền số, làm sao để Bí thư, Chủ tịch phường đi đâu cũng chỉ cần dùng điện thoại thông minh là xử lý được hồ sơ cho người dân.

Chiều 22-8, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Phường Cầu Ông Lãnh được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ các phường Cầu Kho, Nguyễn Cư Trinh, Cô Giang và một phần phường Cầu Ông Lãnh thuộc quận 1 cũ.

Dấu ấn mới, diện mạo mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, thông tin hôm qua Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Lãnh đạo Trung ương đã đề ra nhiều tiêu chí cao hơn, đề nghị TP.HCM phải phấn đấu thực hiện. Qua đó, cho cho thấy niềm tin, kỳ vọng rất lớn của Trung ương đối với TP.HCM.

“Chính vì những kỳ vọng đó mà Trung ương đã cho TP.HCM nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để khơi thông nguồn lực để phát triển” – ông nói.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nguyễn Văn Được, tầm nhìn TP.HCM trong giai đoạn mới phải là siêu đô thị mang tầm quốc tế, top 100 TP đáng sống nhất thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Để thực hiện này, TP.HCM quy hoạch lại để không gian phát triển mới trên tinh thần “làm phép nhân”, phát huy lợi thế của từng địa phương, một không gian nhưng ba khu vực phát triển.

Với định hướng này, các phường, xã nói chung và phường Cầu Ông Lãnh nói riêng phải xác định những việc cần làm để đóng góp cho TP.HCM phát triển. Trong đó, phường Cầu Ông Lãnh phải củng cố và hoàn thiện chính quyền địa phương hai cấp vững mạnh, vừa chạy vừa hoàn thiện, tăng cường chính quyền số.

“Làm sao để Bí thư, Chủ tịch phường đi đâu cũng chỉ cần dùng điện thoại thông minh là xử lý được hồ sơ cho người dân” – Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và đề nghị cán bộ, đảng viên phải lấy nhân dân, doanh nghiệp là chủ thể phục vụ, là người đến để đặt hàng cho địa phương giải quyết. Ông cho rằng không có khái niệm “dân đến xin, mình cho” mà dân đề nghị, trách nhiệm của chính quyền là phải giải quyết.

Song song đó, thực hiện chính quyền chuyên nghiệp, cán bộ phải có tác phong chuyên nghiệp, không xuề xòa để người dân đến cơ quan hành chính thấy hình ảnh đẹp của chính quyền.

Về chỉnh trang đô thị, Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị phường Cầu Ông Lãnh phải xây dựng diện mạo mới, chỉnh trang đô thị xanh sạch đẹp, đường thông hè thoáng, không quản lý lỏng lẻo để tái lấn chiếm lòng đường vỉa hè.

"Chính quyền phải có dấu ấn mới, đô thị phải có diện mạo mới" - ông Nguyễn Văn Được nói và đánh giá cao chủ đề đại hội của phường có nêu bật vấn đề xây dựng "dấu ấn mới – diện mạo mới".

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM lưu ý phường Cầu ông Lãnh cần làm tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn, ưu việt. Trong công tác cán bộ, cần tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, xây dựng đội ngũ kế thừa, phát huy truyền thống, và lưu ý cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

Ông Nguyễn Duy An làm Bí thư phường

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Ảnh: HÀ THƯ

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người. Ông Nguyễn Duy An giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Trung Châu Tuyên giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; bà Trương Thị Minh Dung giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Ông Nguyễn Duy An sinh năm 1977, trình độ: Thạc sĩ Luật, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước đó ông An làm Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ phường Cầu Ông Lãnh đặt ra 26 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, phường trở thành đô thị thông minh, phát triển bền vững với những “dấu ấn mới - diện mạo mới”.

Ông Nguyễn Duy An giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh. Ảnh: HÀ THƯ

Giai đoạn này, phường sẽ tăng cường kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình, thúc đẩy kinh tế đêm, du lịch cộng đồng. Đồng thời, thu hút các nhà đầu tư tham gia khai thác các “phân khu” theo định hướng phát triển chung của phường; lập quy hoạch đô thị theo thẩm quyền; triển khai đồng bộ các chương trình cải tạo hẻm, nâng cấp vỉa hè, chiếu sáng thông minh, cây xanh, mỹ quan đô thị.

Đáng chú ý, phường Cầu Ông Lãnh sẽ đẩy mạnh kêu gọi đầu tư vào các khu dân cư, đặc biệt là khu vực chợ Cầu Muối, Khu tứ giác Nguyễn Cư Trinh theo đúng thẩm quyền; triển khai các giải pháp khai thác, phát triển kinh tế ban đêm.