Cần Thơ dừng hai điểm tiếp nhận hồ sơ tại phường Phú Lợi và Vị Tân 31/12/2025 14:55

(PLO)- Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Cần Thơ hoạt động tại một điểm duy nhất; việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo phương thức không phụ thuộc địa giới hành chính.

Ngày 31-12, UBND TP Cần Thơ thông báo dừng hoạt động Điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả số 1 (tại phường Phú Lợi) và số 2 (tại phường Vị Tân) thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC).

Trung tâm phục vụ hành chính công của TP hoạt động tại một điểm duy nhất là trụ sở số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều. Ảnh: NHẪN NAM

Theo thông báo, thực hiện Quyết định số 3583/2025 của UBND TP về việc sửa đổi, bổ sung quyết định thành lập Trung tâm PVHCC, đơn vị này dừng hoạt động Điểm tiếp nhận hồ sơ số 1 và số 2 kể từ ngày 1-1-2026.

Trung tâm PVHCC TP hoạt động tại một điểm duy nhất là trụ sở số 109 đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều. Đồng thời, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thực hiện theo phương thức không phụ thuộc địa giới hành chính theo Quyết định số 3203/2025 của UBND TP.

Theo Quyết định 3203, UBND TP đã phê duyệt toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND xã, phường thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi địa bàn TP theo quy định tại Nghị định 118/2025.