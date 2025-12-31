Phó Bí thư Cần Thơ: 'Nhấn nút tăng trưởng 10% nhưng chúng tôi quyết tâm ở mức cao hơn' 31/12/2025 12:30

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ cho biết, “nhấn nút là đồng ý với mức tăng trưởng 10% nhưng sự phấn đấu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP ở mức cao hơn”.

Ngày 31-12, Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP Cần Thơ đã thông qua các nghị quyết và bế mạc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh đề nghị, trên cơ sở các nghị quyết vừa được HĐND TP thông qua, cũng như các nghị quyết mà HĐND TP đã thông qua trước đó, UBND TP và các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, không được chậm trễ.

Liên quan đến việc vừa qua việc triển khai một số nghị quyết HĐND TP còn chậm, Chủ tịch HĐND TP đề nghị đưa vào chương trình giám sát của HĐND, khi HĐND bấm nút bao nhiêu ngày là phải ban hành nghị quyết, các quyết định, kế hoạch triển khai nghị quyết. Cạnh đó, UBND TP và các sở, ngành rà soát lại công việc nhiệm vụ, nếu sở, ngành, văn phòng ủy ban chậm trễ vấn đề nào thì đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, trong lần họp này có nhiều nội dung rất quan trọng, như vấn đề về điều chỉnh quy hoạch. Ông nói rất đồng tình với ý kiến của đại biểu là rất băn khoăn, vì quy hoạch của TP là động lực cho sự phát triển và nói về câu chuyện vốn đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư… Qua đó, ông yêu cầu bỏ tư duy lúc nào cũng cần nhiều vốn nhà nước, đừng suy nghĩ tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là xin tiền làm đường này, đường kia…

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Đồng Văn Thanh nhắc lại câu Thủ tướng thường nói là “phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể” và cho biết: “Chúng tôi sẽ có tư duy như thế!”.

Điều chỉnh quy hoạch lần này TP đưa ra mục tiêu tăng trưởng hai con số là 10%. Phó Bí thư Thường trực cho biết, quá trình thông qua quy hoạch này, các nguyên lãnh đạo ba địa phương mong muốn không chỉ 10% mà phải từ 11-11,5%, để Cần Thơ xứng đáng là trung tâm, cực tăng trưởng của đất nước và trung tâm dẫn dắt của vùng ĐBSCL.

“Chúng ta nhấn nút là đồng ý với mức tăng trưởng 10% nhưng sự phấn đấu của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP, chúng tôi quyết tâm ở mức cao hơn, cái này sẽ thể hiện trong nghị quyết hàng năm của Đảng bộ TP. Trên tinh thần như thế, UBND TP các sở ngành, địa phương cũng chủ động thực hiện nhiệm vụ này” – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ nói.

Đồng thời, ông cũng nêu vấn đề: “Chúng ta tự hỏi người ta làm được tại sao chúng ta làm không được. Chúng ta yếu hơn cái gì? Yếu hơn thì ít nhưng điều kiện thuận lợi thì nhiều, là trung tâm của vùng ĐBSCL, tất cả các lợi thế đều dồn về, tại sao chúng ta làm không được?”.

Cùng đó, ông Đồng Văn Thanh nhắc lại buổi lấy ý kiến quy hoạch đối với các cán bộ nguyên là lãnh đạo TP qua các thời kỳ, trong đó có một ý kiến đề nghị mức tăng trưởng hơn 11% để xứng đáng là trung tâm dẫn dắt của vùng, một ý kiến khác hỏi khả năng TP có làm được không. Và ông dẫn lại câu nói của nguyên lãnh đạo: “cái không nổi vừa qua của mình là thiếu sự đoàn kết, thiếu sự quyết tâm”.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực cho rằng, “ý người này thế này, ý người kia thế khác, làm không quyết liệt, lúc nào cũng thỏa mãn với việc mình đã đạt được và lúc nào cũng xây dựng một kế hoạch trên tinh thần sẵn sàng không làm cũng đạt được, thì làm sao phát triển?”.

Qua đó, ông bày tỏ mong mỏi, các sở, ngành và địa phương với chức năng nhiệm vụ của mình, với nội dung đã ghi trong quy hoạch, phải phối hợp, phải có trách nhiệm trong triển khai thực hiện.

“Trong quá trình triển khai thực hiện nếu thấy có vấn đề gì chưa phù hợp, cần điều chỉnh, cần bổ sung thì mạnh dạn góp ý, đề xuất vì mục tiêu chung của quê hương chúng ta” – Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhấn mạnh.