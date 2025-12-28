Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng phải thông xe kỹ thuật trước tháng 7-2026 28/12/2025 19:58

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng chiều 28-12 và yêu cầu thông xe kỹ thuật vào ngày 30-6-2026.

Chiều 28-12, sau khi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã kiểm tra, đôn đốc và động viên lực lượng thi công dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn Cần Thơ.

Thủ tướng cùng đoàn đi kiểm tra cao tốc chiều 28-12. Ảnh: TP

Kiểm tra công trường tại xã Long Hưng, Thủ tướng nhấn mạnh dự án hoàn thành sớm sẽ tiết kiệm nguồn lực, giúp người dân và địa phương hưởng lợi, mở ra không gian phát triển mới. Do đó, ông yêu cầu phải thông xe kỹ thuật dự án vào ngày 30-6-2026.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đơn vị xây dựng lại tiến độ, lập kế hoạch chi tiết từng tháng. Đồng thời, chủ động rà soát nguồn vật liệu như cát, đá, sỏi, nhựa đường để bảo đảm nguồn cung. Thủ tướng lưu ý cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động thêm lực lượng và thiết bị thi công.

Ông yêu cầu dự án phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, phải quản lý chặt các nhà thầu, không để quá nhiều nhà thầu trên một tuyến ngắn. Bí thư và Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phải chỉ đạo thanh tra, kiểm tra để khắc phục tình trạng chia nhỏ gói thầu, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, địa phương cần quan tâm tái định cư, bảo đảm nơi ở mới của người dân tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Dự án có chiều dài 188,2 km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 44.691 tỉ đồng. Theo kế hoạch, toàn tuyến cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2027.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp TP Cần Thơ, đoạn cao tốc qua địa bàn TP gồm ba dự án thành phần 2, 3 và 4. Đoạn này có tổng chiều dài 132,47 km với tổng vốn đầu tư 31.288 tỉ đồng.