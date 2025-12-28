Bộ trưởng Y tế: Sẽ rà soát nợ thuế của các bệnh viện công ở Cần Thơ 28/12/2025 17:20

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng kiến nghị của các bệnh viện công lập ở Cần Thơ là chính đáng và sẽ cho rà soát lại các khoản nợ thuế...

Chiều 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên ngành giáo dục đào tạo và ngành y tế trên địa bàn TP sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Cử tri Dương Hoàng Vũ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, cử tri Dương Hoàng Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện (BV) Tim Mạch đã nêu kiến nghị về miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của BV công lập.

Cụ thể, ông Vũ dẫn lại quy định tại khoản 14 Điều 4, Luật Thuế TNDN năm 2025 và Nghị quyết số 72/2025 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Từ đó, ông kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng cơ chế xử lý nợ đặc thù, cho phép xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt liên quan đến thuế TNDN (2% trên doanh thu) từ hoạt động khám chữa bệnh theo khung giá do Nhà nước quy định của các BV công lập trên địa bàn TP Cần Thơ giai đoạn trước ngày Luật Thuế TNDN năm 2025 có hiệu lực. Việc này nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các BV công lập tiếp tục hoạt động, phục vụ tốt nhất công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trả lời. Ảnh: NHẪN NAM

Trả lời ý kiến đại biểu Dương Hoàng Vũ liên quan nợ thuế của các BV công lập, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho đây là nhu cầu chính đáng.

Theo Bộ trưởng Y tế, trước đây triển khai các quy định về thuế, các BV công lập cũng phải nộp thuế TNDN, thuế đất. Đối với thuế đất đã có chính sách tháo gỡ, nhưng với thuế TNDN, nhiều BV khó khăn nên nợ đọng chưa giải quyết được. Riêng phần thuế này chưa được kết cấu vào giá dịch vụ y tế.

Về Nghị quyết 72, Bộ đã trình Chính phủ và trình sang Quốc hội để có nghị quyết đặc thù giải quyết những vấn đề liên quan đến giảm thuế, miễn thuế cho khối y tế.

“Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, các khoản nợ cũ không nằm trong nghị quyết được giải quyết. Ngành y tế thấy rằng đây là đề xuất chính đáng. Trong quá trình triển khai hướng dẫn nghị quyết đặc thù đã được Quốc hội phê duyệt, Bộ Y tế sẽ phối hợp Bộ Tài chính triển khai nội dung này”, bà Lan cho hay.

Bà Lan báo cáo Thủ tướng phải rà soát, đánh giá lại vì việc hồi tố chính sách phải được Quốc hội cho phép. Do đó, cần rà soát xem thẩm quyền thế nào để giải quyết việc hồi tố các khoản thuế trước đây.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng thông tin về 2 máy xạ trị cho BV Ung bướu Cần Thơ và dự án BV Ung bướu Cần Thơ 500 giường.

Theo Bộ trưởng, phần thuộc trách nhiệm TP đã có nghị quyết điều chỉnh dự án. Phía Bộ đã có văn bản trả lời hướng dẫn về kỹ thuật, thời gian tới sẽ có giải pháp giải quyết dứt điểm.