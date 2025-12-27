Cần Thơ: Phường Tân An ra quân lập lại trật tự đô thị 27/12/2025 12:46

(PLO)- Phường Tân An là một trong những đơn vị cấp xã đầu tiên trên địa bàn TP Cần Thơ phát động lập lại trật tự đô thị - vệ sinh môi trường.

Sáng 27-12, UBND phường Tân An, TP Cần Thơ tổ chức Lễ phát động lập lại trật tự đô thị - vệ sinh môi trường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An cho biết Lễ phát động là lời kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng chung tay hành động mạnh mẽ. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Tân An, TP Cần Thơ phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: CHÂU ANH

Ông Nguyễn Thái Bảo đề nghị các lực lượng chức năng, các phòng chuyên môn, các khu vực trên địa bàn phường nghiêm túc triển khai việc lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè và kiểm tra việc chấp hành pháp luật môi trường.

Cụ thể, kiên quyết xử lý dứt điểm các điểm nóng về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che vi phạm hành lang an toàn giao thông; đảm bảo "đường thông, hè thoáng" và không để tái lấn chiếm sau khi ra quân.

Về vệ sinh môi trường, Phó Chủ tịch UBND phường Tân An đề nghị thực hiện phương châm "làm tới đâu sạch tới đó". Theo đó, không để tồn đọng rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư, khu vực công cộng và tuyến đường trọng điểm trên địa bàn.

“Cần quán triệt cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Sự vào cuộc thường xuyên, định kỳ hằng tuần của các lực lượng và sự đồng lòng của bà con mới là yếu tố bền vững để giữ vững kết quả.

Do đó, cần tuyên truyền sâu rộng để người dân, hộ kinh doanh chấp hành pháp luật, tháo dỡ các biển quảng cáo, mái che, vật dụng lấn chiếm trái phép vỉa hè, lòng đường để đảm bảo an toàn giao thông” - ông Nguyễn Thái Bảo nhấn mạnh.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng đã tiến hành thu gom rác, cắt tỉa cây xanh, dọn dẹp vệ sinh... trên địa bàn phường Tân An. Ảnh: CHÂU ANH

Thống kê từ ngày 1-7, lực lượng chức năng phường Tân An, TP Cần Thơ đã xử lý 12 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai; tổng số tiền phạt là 161,5 triệu đồng. Trong đó, có bảy trường hợp xây dựng sai giấy phép xây dựng được cấp; một trường hợp lấn chiếm đất nhà nước; một trường hợp lấn chiếm đất công và ba trường hợp sử dụng đất sai mục đích.

Cạnh đó, tổ chức 1.120 cuộc ra quân lập lại trật tự đô thị; từ đó, đã lập biên bản 3.333 trường hợp, nhắc nhở 2.409 trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường, để lòng đường, đậu xe không đúng nơi quy định… Đồng thời, tạm giữ 80 xe các loại, 24 bàn, 1.428 ghế, 227 bảng hiệu, 36 dù và xử phạt 333 trường hợp tổng số tiền phạt hơn 73, 6 triệu đồng.