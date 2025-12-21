Cần Thơ: Tăng cường cán bộ cấp tỉnh có chuyên môn sâu về xã 21/12/2025 13:24

(PLO)- Trong quý IV-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã chỉ đạo các đảng ủy xã, phường khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp cơ sở, kiện toàn công tác cán bộ đối với các vị trí còn thiếu.

Thành ủy Cần Thơ vừa có báo cáo về tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng quý IV-2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ hồi đầu tháng 12-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Tổ chức bộ máy sau sáp nhập triển khai kịp thời

Theo đó, báo cáo đánh giá công tác tổ chức quán triệt, triển khai các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau sáp nhập được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn TP đã hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Các đơn vị đã ban hành quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc đúng quy định, vận hành thông suốt.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy đã kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đối với 103 xã, phường.

Tính đến ngày 4-12-2025, TP đã bố trí 3.114/3.129 chức danh ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, 1.043/1.043 chức danh ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại một phường ở Cần Thơ. Ảnh: CHÂU ANH

Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các đảng ủy xã, phường tiếp tục khẩn trương tăng cường năng lực cho cấp xã; chủ động rà soát để sắp xếp, điều chuyển biên chế giữa các đơn vị phù hợp thực tiễn, bảo đảm đúng người, đúng chuyên môn.

Lũy kế đến ngày 2-12-2025, TP đã thực hiện tăng cường từ các sở, ban, ngành, đoàn thể về cấp xã 804 trường hợp.

Các xã, phường đã điều động, kiện toàn nhân sự đối với 18 trường hợp. Hiện tại, tổng số thiếu khuyết toàn TP theo hướng dẫn của trung ương là 510 trường hợp.

Trong đó, 331 trường hợp tự đảm bảo được nguồn nhân sự. Còn lại 179 trường hợp cần TP tiếp tục tăng cường, biệt phái hoặc xem xét điều động giữa các xã, phường.

Nhìn chung, việc bố trí cán bộ ở các cơ quan thuộc cấp tỉnh, cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực đúng chuyên môn, có kinh nghiệm thực tiễn, bám cơ sở và gần dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: CTV

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Về triển khai cơ sở dữ liệu đảng viên, tổng số đảng viên đã được đổi thẻ là 126.014 (đạt 94,28%). Tính đến ngày 28-11-2025, toàn TP kết nạp được 4.673 đảng viên, đạt 96,68% chỉ tiêu năm 2025.

Đưa cán bộ có chuyên môn sâu về cơ sở

Trong quý I-2026, Thành ủy Cần Thơ xác định tập trung lãnh đạo chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Đồng thời, TP tiếp tục rà soát, bố trí tăng cường cán bộ cấp TP có chuyên môn sâu, đặc biệt là các lĩnh vực tài chính, địa chính, công nghệ thông tin về xã, phường. Việc này nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Song song đó, TP tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy một số cơ quan, đơn vị sự nghiệp, trường học, cơ sở y tế; triển khai các quy định mới về đổi mới phương pháp nhận xét, đánh giá cán bộ.