Phường Thủ Đức chỉnh trang đường phố, công viên đón Tết 14/02/2026 10:05

Theo ghi nhận của PV PLO, hàng loạt tuyến đường của phường Thủ Đức vừa được nâng cấp, chỉnh trang và hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2026. Các tuyến đường này đều được thảm nhựa mới, làm lại vỉa hè và lát gạch vỉa hè. Nhiều tuyến đường vốn xuống cấp, mặt đường gồ ghề được thay mới, khang trang hơn. Theo đó, các tuyến đường đều tươi mới, rộn ràng sắc xuân.

Diện mạo đô thị phường có nhiều thay đổi.

UBND phường kết hợp với các tổ chức đoàn thể, khu phố tổ chức treo cờ mừng Đảng, mừng xuân chào đón năm mới.

Bên cạnh việc chỉnh trang đường phố, thay đổi diện mạo đô thị, phường Thủ Đức cũng cải tạo nhiều khu đất trống làm thành công viên, khu thể dục thể thao cho người dân vui xuân, đón Tết. Các công viên được trang trí hoa Tết, sân khấu, khu vui chơi... được người dân yêu thích.

Không chỉ vậy, UBND phường cũng tổ chức hội hoa xuân, chợ Tết trên địa bàn phường để người dân tham quan, chơi Tết. Nhiều ngày qua, đây là điểm đến hấp dẫn cho người dân vui chơi.

Đại diện UBND phường Thủ Đức cho biết thời gian qua phường đã tích cực nâng cấp, chỉnh trang đô thị hàng loạt tuyến đường, từ đó diện mạo đô thị có nhiều thay đổi. Song song, phường cũng cải tạo nhiều khu đất trống thành công viên, khu tập thể dục thể thao cho người dân vui chơi, đón Tết.

Năm 2026, UBND phường cũng triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá với lộ trình đã đề ra, tính khả thi, nhằm góp phần thực hiện tốt việc chỉnh trang các tuyến đường, hẻm trên địa bàn đã hư hỏng, xuống cấp.

Từ đó, đảm bảo việc lưu thông thuận lợi, chống ngập và thoát nước, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và an toàn cho người dân trong khu vực, hạn chế ngập úng, ô nhiễm môi trường cho các khu dân cư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của phường Thủ Đức. Đồng thời, nâng cao ý thức của người dân tham gia bảo vệ hệ thống thoát nước, chung tay xóa, giảm ngập cùng chính quyền.

Phường đã tiến hành nâng cấp nhiều tuyến đường.

Các tuyến đường mới trên địa bàn phường được thảm nhựa mới.

Vỉa hè cũng được lát đá mới đồng bộ.

Các tuyến đường được nâng cấp khang trang, sạch đẹp hơn.

Nhiều tuyến đường được thay áo mới.

Nhiều khu đất trống cũng được cải tạo thành công viên, khu tập thể dục thể thao cho người dân trên địa bàn phường.

Phường cũng tổ chức hội hoa xuân.