12 phường mới của Thủ Đức: Từ di sản văn hóa đến đô thị tương lai 07/08/2025 13:39

(PLO)- Từ 1-7-2025, TP Thủ Đức cũ được sắp xếp lại thành phường Thủ Đức và 11 phường mới trực thuộc TP.HCM.

Cụ thể gồm các phường: Thủ Đức, Hiệp Bình, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh.

Không rực rỡ cao ốc hay sầm uất như một số phường tại trung tâm TP.HCM. Phường Thủ Đức và 11 phường mới mang đậm bản sắc văn hóa, lịch sử và tâm linh qua những địa danh: Đền tưởng niệm các vua Hùng; Bảo tàng áo dài; Chùa Bửu Long; chùa Một Cột; Đình thần An Khánh…

Song đó, vùng đất này đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ theo nhịp phát triển của một siêu đô thị TP.HCM. Từ những công trình giao thông trọng điểm, các khu đô thị mới, những trung tâm tài chính, công nghệ, giáo dục được hình thành đã và đang định hình diện mạo của một đô thị trẻ, hiện đại.

Tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của TP.HCM.

Toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 19,7km, với 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao), đi qua các địa bàn trọng điểm của thành phố, trong đó có nhiều trạm nằm ở khu vực phường Thủ Đức.

﻿ ﻿ Không chỉ là công trình hạ tầng hiện đại, tuyến metro số 1 còn là biểu tượng của một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Việc đưa vào vận hành tuyến Metro số 1 không chỉ giúp giảm tải giao thông mà còn thúc đẩy phát triển bất động sản, thương mại và du lịch trên địa bàn phường Thủ Đức và các khu vực kế cận.

Trải dọc theo bờ sông Sài Gòn, công viên bờ sông Thủ Thiêm (phường An Khánh) trở thành điểm đến vui chơi, tận hưởng không gian xanh lộng gió giữa lòng đô thị.

Với diện tích gần 20ha và tầm nhìn tuyệt đẹp về trung tâm thành phố, công viên không chỉ là nơi người dân tìm đến để tập thể dục, dạo bộ hay ghi lại những khoảnh khắc đẹp mà còn là địa điểm tiềm năng để tổ chức các hoạt động cộng đồng, văn hóa nghệ thuật ngoài trời.

Một góc công viên bờ sông Thủ Thiêm nhìn từ trên cao.

Công viên với vườn hoa hướng dương rực rỡ thu hút đông đảo người dân và du khách check-in mỗi ngày.

Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Linh Xuân) là đầu mối giáo dục lớn nhất phía Nam, quy tụ nhiều trường đại học hàng đầu như ĐH Bách khoa, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Khoa học Xã Hội và Nhân văn. Nơi đây là cái nôi cho nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò là trung tâm học thuật và nghiên cứu khoa học hàng đầu khu vực phía Nam.

Đại học Quốc gia TP.HCM có tổng diện tích 643,7ha gồm khu nhà điều hành, trung tâm dịch vụ công cộng, các trường đại học thành viên, các viện và trung tâm nghiên cứu khoa học, trung tâm giáo dục quốc phòng, trung tâm thể dục thể thao, ký túc xá, nhà công vụ, công viên khoa học...

Nhà điều hành Đại học Quốc gia TP.HCM﻿.

Nhà văn hóa sinh viên được đưa vào sử dụng từ tháng 10-2019 với diện tích xây dựng 30.000m². Đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa, thể thao, giáo dục của sinh viên đang theo học tại các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đường sách TP Thủ Đức (phường Tăng Nhơn Phú) được thành lập trong bối cảnh TP.HCM đang chuyển dịch mạnh mẽ về không gian số. Với thiết kế mở, gần gũi, nơi đây trở thành điểm đến cho gia đình, học sinh, sinh viên, góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc và tư duy sáng tạo.

Đường sách TP Thủ Đức chính thức đi vào hoạt động vào tháng 12-2023.

Sự hiện diện của một đường sách mang tính cộng đồng là minh chứng cho nỗ lực giữ gìn và làm mới văn hóa đọc, đưa tri thức vào đời sống thường nhật một cách tự nhiên và hấp dẫn hơn.

Đền Hùng tại TP.HCM (phường Long Bình) nằm trong khuôn viên Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, được xây dựng như một phiên bản của đền thờ Quốc Tổ tại Phú Thọ. Mỗi năm vào ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), hàng chục ngàn người dân đổ về đây tham dự lễ hội, thể hiện lòng tri ân tổ tiên. Đền Hùng là điểm nhấn văn hóa - lịch sử, giáo dục lòng yêu nước giữa một siêu đô thị TP.HCM năng động.

Công trình mang dáng dấp kiến trúc truyền thống, với các hạng mục như Bái đường, Chính điện, lầu trống - lầu chiêng…

Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình) không chỉ đóng vai trò như một không gian lịch sử mà còn là nơi lắng đọng, giúp con người nhìn lại cội nguồn, nhớ đến những hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông. Việc duy trì, tôn tạo và tổ chức các hoạt động tại nghĩa trang là minh chứng rõ nét cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, là sợi dây kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai vững bền của đất nước.

Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM là nơi an nghỉ của hơn 14 nghìn anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc. Mỗi phần mộ, mỗi tấm bia là một câu chuyện, một mảnh ghép của lịch sử hào hùng.

Hằng năm, nơi đây thường xuyên diễn ra các sự kiện quan trọng như lễ dâng hương, thắp nến tri ân, hành trình về nguồn,... như một hình thức giáo dục và nuôi dưỡng truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Bảo tàng Áo Dài (phường Long Phước) là một trong hai bảo tàng tư nhân trực thuộc nhóm bảo tàng chuyên đề của Sở Văn hóa - Thể Thao TP.HCM. Từng được khởi xướng và xây dựng từ ý tưởng của họa sĩ - Nhà thiết kế Sĩ Hoàng. Đến nay, bảo tàng là địa điểm tham quan, nơi trưng bày câu chuyện về chiếc áo dài Việt Nam suốt chiều dài lịch sử đất nước.

Không đơn thuần là nơi trưng bày, Bảo tàng Áo dài còn là một bản giao hưởng giữa lịch sử - nghệ thuật - giáo dục - trải nghiệm, nơi mỗi người trẻ có thể tìm thấy hình ảnh văn hóa dân tộc trong một hình thức gần gũi, hiện đại và truyền cảm hứng.

﻿ ﻿ Nơi đây thu hút nhiều bạn trẻ đến tham quan, chụp ảnh và tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm. Trong những khoảnh khắc chụp ảnh, mặc áo dài hay vẽ nên họa tiết Việt, các bạn trẻ không chỉ lưu giữ kỷ niệm, mà còn lan tỏa bản sắc Việt theo cách riêng của thế hệ mình.

Đình An Khánh (phường An Khánh) là một trong những đình làng lâu đời của vùng đất Gia Định xưa, gắn liền với quá trình khẩn hoang, lập làng của cư dân vùng Thủ Đức. Sau gần 1 năm phục dựng, hiện đình An Khánh có diện tích hơn 3.000m2.

Đình An Khánh thờ Thành hoàng làng và là nơi tổ chức các lễ hội truyền thống hằng năm.

﻿ ﻿ Trong bối cảnh phát triển không ngừng của đời sống hiện đại, đình làng vẫn giữ vai trò kết nối cộng đồng, bảo tồn tín ngưỡng dân gian và bản sắc địa phương.

Chùa Nam Thiên Nhất Trụ còn được gọi với tên thân quen là chùa Một Cột Thủ Đức (phường Thủ Đức) với diện tích khoảng 10ha. Nơi đây được xem là công trình kiến trúc Phật giáo hệ phái Bắc tông, độc đáo bậc nhất trên bản đồ du lịch tại phường Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Không gian được tái hiện sinh động, mô phỏng lại nguyên bản chùa Một Cột tại Hà Nội - được xây dựng như một công trình văn hóa, tâm linh nhằm kết nối tinh thần dân tộc từ Bắc chí Nam.

﻿ ﻿ Tất cả các chi tiết rui kèo, xuyên, mái ngói cho đến những đường nét hoa văn bài trí cũng như cách bố trí thờ phụng đều giống bản chính. Đây còn là nơi thường xuyên đón tiếp du khách và phật tử đến hành hương.

Tọa lạc trong khuôn viên Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc, Thiền viện Tổ đình Bửu Long (chùa Bửu Long thuộc phường Long Bình) nằm trên một ngọn đồi yên tĩnh phía Tây ngạn sông Đồng Nai. Nơi đây mang đậm dấu ấn Phật giáo nguyên thuỷ (Nam Tông) với kiến trúc kết hợp từ nhiều quốc gia có nền văn hóa Phật giáo.

Điểm nhấn của chùa là ngôi bảo tháp Gotama Cetiya rộng trên 2.000m2, cao 70m. Được xem là ngôi bảo tháp có quy mô lớn nhất Việt Nam. Gotama Cetiya hiện thờ xá lợi Phật và các Chư Thánh Tăng.