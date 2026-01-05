Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM: Điểm đến yêu thích của người dân đầu năm 2026

(PLO)- Sau gần một tuần đưa vào sử dụng, làn đường xe đạp đầu tiên trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) dần trở thành cung đường quen thuộc, được nhiều người dân TP.HCM yêu thích.
Làn đường dành riêng cho xe đạpđầu tiên trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) được Sở Xây dựng TP.HCM chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 31-12-2025. Nhiều người dân thích thú khi thong thả đạp xe trên làn đường ưu tiên vừa thành hình trong những ngày đầu năm mới 2026.
Làn đường có vạch sơn màu đỏ, chạy liên tục sát mép đường. Tại những điểm giao cắt và khu vực giao lộ, các vạch sơn đỏ được kẻ kéo dài, giúp người lái xe dễ nhận biết để nhường đường cho xe đạp. Ảnh: THUẬN VĂN - QUỲNH DIỆP
Làn đường được thiết kế rộng 2m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5m ở đoạn qua cầu. Ảnh: QUỲNH DIỆP