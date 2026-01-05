Làn xe đạp đầu tiên ở TP.HCM: Điểm đến yêu thích của người dân đầu năm 2026 05/01/2026 15:45

(PLO)- Sau gần một tuần đưa vào sử dụng, làn đường xe đạp đầu tiên trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) dần trở thành cung đường quen thuộc, được nhiều người dân TP.HCM yêu thích.

Làn đường dành riêng cho xe đạp đầu tiên trên đường Mai Chí Thọ (phường An Khánh) được Sở Xây dựng TP.HCM chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 31-12-2025. Nhiều người dân thích thú khi thong thả đạp xe trên làn đường ưu tiên vừa thành hình trong những ngày đầu năm mới 2026.

Làn đường riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1 và ngược lại) có chiều dài 5,8km. Ảnh: THUẬN VĂN

Làn đường ﻿dành cho xe đạp được TP.HCM chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 31-12-2025. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Ông Chí Thành (ngụ phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết: "Làn đường xe đạp này tiện lợi vì người dân có thể tham gia đạp xe vào nhiều khung giờ khác nhau và không sợ bị ảnh hưởng bởi các phương tiện khác như trước đây. Ngoài ra, làn đường đặc trưng này không chỉ phục vụ cho người đam mê đạp xe mà còn góp phần vào việc xây dựng trật tự an toàn giao thông, phát triển mỹ quan, du lịch... nói chung cũng rất mong muốn TP.HCM sẽ tiếp tục nhân rộng những làn đường như thế này". Ảnh: QUỲNH DIỆP

Những ngày đầu năm mới 2026, không chỉ có người lớn, nhiều em nhỏ cũng cùng gia đình tham gia đạp xe trên tuyến đường này. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Làn đường có vạch sơn màu đỏ, chạy liên tục sát mép đường. Tại những điểm giao cắt và khu vực giao lộ, các vạch sơn đỏ được kẻ kéo dài, giúp người lái xe dễ nhận biết để nhường đường cho xe đạp. Ảnh: THUẬN VĂN - QUỲNH DIỆP

Theo ông Hồ Anh Tuấn (phường Bình Thạnh), việc có riêng một làn đường cho người đạp xe rất hợp lý và cần nhân rộng sang nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM. Vừa mới đưa vào sử dụng nên các xe máy, người chạy bộ vẫn có tình trạng lấn làn vì vậy ít nhiều ảnh hưởng người đạp xe. Trong thời gian tới, mong là việc tuyên truyền sẽ hiệu quả để mọi người biết và di chuyển an toàn.

Làn đường được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo cấm xe máy lưu thông trên vỉa hè, nơi tổ chức làn xe đạp. Nếu xe máy đi vào làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ sẽ bị xử phạt. Ảnh: QUỲNH DIỆP

﻿ ﻿ Làn đường được thiết kế rộng 2m đối với phần đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ của đường Mai Chí Thọ và rộng 1,5m ở đoạn qua cầu. Ảnh: QUỲNH DIỆP

Dự án có tổng mức đầu tư 14,2 tỉ, khởi công vào ngày 10-10, hoàn thành xây dựng và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 31-12-2025. Ảnh: THUẬN VĂN