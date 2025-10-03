Làn đường ưu tiên cho xe đạp ở TP.HCM: Nếu thành công sẽ nhân rộng 03/10/2025 10:53

(PLO)- TP.HCM chưa nhân rộng việc bố trí làn đường ưu tiên cho xe đạp do vỉa hè chật, lòng đường hẹp và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có thông tin về việc làm làn đường ưu tiên cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ và một số bất cập, lý do khiến mô hình này bước đầu thí điểm chứ chưa thể nhân rộng.

Sở Xây dựng cho biết, theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, đường xe đạp có thể bố trí trên vỉa hè, dùng chung với người đi bộ, hoặc bố trí dưới lòng đường và đảm bảo tiêu chí chiều rộng tối thiểu của đường xe đạp là 2,5 m.

Tuy nhiên, các vỉa hè trên địa bàn TP.HCM nói chung và các khu vực trung tâm nói riêng, bao gồm đường Phạm Ngũ Lão, Lý Tự Trọng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... có bề rộng nhỏ, không đồng đều và thường xuyên được người dân sử dụng để bố trí chỗ đậu xe 2 bánh.

Một số vị trí tồn tại công trình hạ tầng kỹ thuật cột điện, tủ điện, trụ đèn... hoặc bị lấn chiếm buôn bán vỉa hè, để vật dụng, dẫn đến phần còn lại dành cho người đi bộ không đảm bảo yêu cầu 1,5 m. Do đó, việc bố trí làn riêng cho xe đạp trên vỉa hè sẽ có nhiều bất cập.

TP.HCM sắp khởi công làn đường ưu tiên cho xe đạp trên Mai Chí Thọ. Ảnh: Thuận Văn

Đối với phạm vi phần xe chạy (lòng đường) của đường trong khu vực trung tâm thành phố, hiện trạng các tuyến đường có mặt cắt ngang không đủ đáp ứng nhu cầu lưu thông của các phương tiện, dẫn đến dòng xe lưu thông tốc độ chậm. Vì thế, việc bố trí làn riêng cho xe đạp dưới lòng đường bề rộng 2,5 m có thể tạo xung đột với các phương tiện khác lưu thông trên các tuyến đường này.

Sở Xây dựng cho biết, việc xây dựng làn riêng cho xe đạp cần phải nghiên cứu kỹ, đảm bảo đúng theo quy định hiện hành, phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông, nhu cầu đi xe đạp, lưu lượng các loại xe khác lưu thông, hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông.

Hiện nay, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang chuẩn bị xây dựng làn riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1, với chiều dài đi về là 6 km.

Dự án sẽ đưa vào triển khai trong tháng 12-2025, nếu thành công sẽ có cơ hội để nhân rộng thêm. Sau một thời gian triển khai, nhận thấy người đạp xe tăng lên, lượng xe máy có giảm thì tiếp tục phát triển loại hình làn riêng cho xe đạp này trong thành phố. Sở Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá trước khi triển khai.