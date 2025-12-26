Nhiều em học sinh tiểu học ở Huế nôn ói trong giờ ăn bán trú 26/12/2025 13:46

(PLO)- Đang trong giờ ăn bán trú, nhiều học sinh lớp 2 tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) bất ngờ nôn ói.

Trưa 26-12, tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế), nhiều học sinh lớp 2 bất ngờ có biểu hiện nôn ói trong và sau giờ ăn bán trú.

Cô Phan Thị Hương Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, bữa ăn bán trú bắt đầu vào khoảng 10 giờ 20 phút, sau đó một số cháu xuất hiện các triệu chứng như nôn ói và kêu đau ở bụng.

Đang trong giờ ăn trưa, nhiều học sinh lớp 2 tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) bất ngờ nôn ói. Ảnh: N.DO

Theo cô Giang, ban đầu có khoảng 2-3 em nôn ói, sau đó xuất hiện thêm nhiều em khác. Tổng cộng có khoảng 15-16 em học sinh có biểu hiện nôn, chủ yếu tập trung tại hai lớp ngồi ăn cạnh nhau là 2/2 và 2/3.

"Thời điểm này có cháu đang ăn, có cháu vừa ăn xong thì xuất hiện tình trạng nôn ói" - cô Giang nói.

Ngay sau đó, nhà trường đã nhanh chóng tách các cháu bị nôn sang phòng riêng để theo dõi và liên hệ ngay với ý tế, phụ huynh cùng các cơ quan chức năng.

Hiệu trưởng nhà trường nhận định: "Ngộ độc thực phẩm thường phải có quá trình thẩm thấu thức ăn. Ở đây các cháu vừa ăn vào đã bị ngay. Có trường hợp các cháu ho rồi nôn".

Được biết, trường Tiểu học Nguyễn Trãi có khoảng 500 suất ăn bán trú mỗi ngày (từ khối 1 đến khối 5). Thực đơn trưa nay bao gồm: chả cá thu, canh bí, rau muống xào...

Cô Giang khẳng định thực phẩm đầu vào được cung cấp bởi công ty có hợp đồng và do bộ phận bếp của nhà trường trực tiếp chế biến.

Đến đầu giờ chiều, tình hình sức khỏe các em đã ổn định. Khoảng 6 em được phụ huynh đón về nhà theo dõi, các em còn lại đang nghỉ ngơi tại phòng theo dõi của trường, sức khỏe bình thường, không có biểu hiện nghiêm trọng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an, Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã có mặt tại trường để nắm tình hình. Hiện, các đơn vị chức năng đã tiến hành lấy mẫu thức ăn lưu nghiệm để xét nghiệm tìm nguyên nhân chính xác.