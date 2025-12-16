Chuỗi tiệm bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi rao bán toàn bộ tủ 16/12/2025 19:29

(PLO)- Đây là động thái mới nhất của chuỗi bánh mì nghi gây ngộ độc ở Quảng Ngãi những ngày vừa qua.

Tối 16-12, mạng xã hội lan truyền hình ảnh chuỗi bánh mì Hồng Vân rao bán thanh lý toàn bộ tủ bán bánh mì.

Trao đổi qua điện thoại, phía bánh mì Hồng Vân cho biết đang bán toàn bộ tủ bán bánh mì, giá thấp nhất 1 triệu đồng/ tủ.

Tiệm bánh mì Hồng Vân rao bán thanh lý toàn bộ tủ bán bánh mì.

Trước đó, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, đau đầu… sau khi đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại các quầy bánh mì Hồng Vân trong khoảng thời gian từ 15 giờ ngày 11-12 đến sáng 13-12.

Các điểm bán bánh mì Hồng Vân được bệnh nhân xác nhận gồm các quầy trên đường Huỳnh Thúc Kháng (khu Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ), đường Quang Trung (gần Khách sạn Trung Tâm), số 1156 Quang Trung, số 47 Trần Hưng Đạo (cùng thuộc phường Cẩm Thành) và một số điểm bán khác trên địa bàn.

Bánh mì Hồng Vân khá nổi tiếng tại Quảng Ngãi.

Thống kê mới nhất, số người mắc các triệu chứng nghi ngộ độc tìm đến các cơ sở y tế là 129 người. Ngoài ra, một số người mắc các triệu chứng nhẹ tự điều trị tại nhà.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh mì do ông Nguyễn Hồng làm chủ.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận chủ cơ sở chưa xuất trình được các giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; không chứng minh được nguồn gốc nguyên liệu đầu vào; không có hồ sơ khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và nhân viên.

Các sản phẩm chả sử dụng làm nhân bánh mì cũng chưa có hồ sơ công bố theo quy định.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở bánh mì Hồng Vân, phát hiện nhiều vi phạm.

Đáng chú ý, khu vực sản xuất tại số 280 Nguyễn Nghiêm, nơi chế biến chả, xíu mại, bơ, tương ớt... chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Điều kiện vệ sinh tại đây không bảo đảm, khu vực chế biến không tuân thủ nguyên tắc một chiều, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm thực phẩm.

UBND phường Cẩm Thành đã tiến hành niêm phong toàn bộ thực phẩm còn lại tại các quầy bánh mì và cơ sở sản xuất. Yêu cầu các điểm kinh doanh bánh mì Hồng Vân tạm ngưng hoạt động để phục vụ công tác điều tra, chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Tối 14-12, bánh mì Hồng Vân đã đăng tải thư xin lỗi liên quan đến sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Quảng Ngãi trong những ngày qua khiến nhiều khách hàng phải nhập viện điều trị.

Theo đó, hệ thống Bánh mì Hồng Vân bày tỏ lời xin lỗi khách hàng, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm. Đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.