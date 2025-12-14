Cơ sở bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi nhận trách nhiệm, xin lỗi khách hàng 14/12/2025 21:34

(PLO)- Cơ sở bánh mì Hồng Vân ở Quảng Ngãi thừa nhận thiếu sót trong quá trình chế biến thực phẩm.

Tối 14-12, trên mạng xã hội, cơ sở Bánh mì Hồng Vân đã đăng tải thư xin lỗi liên quan đến sự cố nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Quảng Ngãi trong những ngày qua, khiến nhiều khách hàng phải nhập viện điều trị.

Theo đó, hệ thống Bánh mì Hồng Vân bày tỏ lời xin lỗi khách hàng, thừa nhận những thiếu sót trong quá trình kiểm soát và chế biến thực phẩm, đồng thời nhận trách nhiệm về sự cố đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân.

Bài đăng xin lỗi khách hàng và tuyên bố nhận trách nhiệm của Bánh mì Hồng Vân trên Facebook.

Theo nội dung thông báo, hiện toàn bộ hệ thống bánh mì Hồng Vân đã tạm ngưng hoạt động để phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Cơ sở này cho biết đã và đang liên hệ thăm hỏi, hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng.

“Chúng tôi xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của quý khách hàng và cam kết chỉ hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn tuyệt đối theo đúng quy định”, thư xin lỗi nêu rõ.

Điểm bán bánh mì Hồng Vân tại 91 Quang Trung khiến nhiều khách hàng gặp triệu chứng nghi ngộ độc﻿, nhập viện.

Trước đó, ngay khi sự cố xảy ra, đoàn liên ngành đã nhanh chóng kiểm tra các cơ sở của Bánh mì Hồng Vân.

Đoàn công tác xác định tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm như nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu; chưa có hồ sơ công bố sản phẩm đối với các loại chả; chưa xuất trình giấy khám sức khỏe và giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và nhân viên tham gia chế biến, kinh doanh.

Đối với cơ sở sản xuất tại địa chỉ 280 Nguyễn Nghiêm, phường Cẩm Thành, nơi chế biến chả các loại, xíu mại, bơ, tương ớt…, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở chưa có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy tờ tương đương.

Khu vực sản xuất không bảo đảm nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng, không tách biệt với các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm.

Bánh mì Hồng Vân là thương hiệu khá có tiếng tại Quảng Ngãi. Cơ sở này còn là thương hiệu nhượng quyền với hơn 20 địa điểm bán ở Quảng Ngãi và Đà Nẵng.

Trước đó, từ ngày 13-12, nhiều bệnh nhân trên địa bàn phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành (tỉnh Quảng Ngãi) được ghi nhận có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mang thương hiệu Hồng Vân.

Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động của chuỗi cơ sở này để phục vụ công tác xác minh nguyên nhân.