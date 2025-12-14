Quảng Ngãi: Số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tiếp tục tăng, xuất hiện ca nặng 14/12/2025 07:56

(PLO)- Số người nhập viện với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy… nghi do ngộ độc thực phẩm khi ăn bánh mì tại Quảng Ngãi tiếp tục gia tăng.

Ngày 14-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị này tiếp tục ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng tương tự ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì của hệ thống HV. Các bác sĩ đang tập trung theo dõi, điều trị cho các bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, số bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã tăng thêm 10 trường hợp so với trước đó, nâng tổng số ca lên 25 người. Theo nhận định của bệnh viện, con số này có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhiều trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ của một cửa hiệu trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong số các ca nhập viện có một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp. Ngoài ra, ghi nhận trường hợp cả gia đình bốn người cùng nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh, song đều xuất hiện các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao sau khi sử dụng bánh mì mua tại cùng một hệ thống cửa hàng HV.

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định đây là tình trạng viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng - biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đang được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, chủ yếu bù nước, điện giải và sử dụng kháng sinh đối với những trường hợp có chỉ số bạch cầu tăng cao.

Cùng thời điểm, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận hai trường hợp nhập viện với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cùng hệ thống nói trên. Các bệnh nhân đều có biểu hiện đau bụng, đi cầu lỏng và sốt.

Hai bệnh viện đã báo cáo vụ việc lên Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để phối hợp lấy mẫu xét nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Trước đó, trong ngày 13-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng đã báo cáo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về việc tiếp nhận 15 trường hợp đến khám và điều trị với các triệu chứng sốt, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy sau khi sử dụng bánh mì thương hiệu H.V. Trong số này có bảy bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu, gồm một ca khoa Nhi và sáu ca khoa Nội.

Do thương hiệu bánh mì này có nhiều cơ sở trên địa bàn tỉnh, hiện chưa xác định được cụ thể bệnh nhân đã ăn bánh mì tại chi nhánh nào. Ngành y tế tỉnh Quảng Ngãi đang khẩn trương truy vết nguồn thực phẩm, đồng thời tập trung điều trị các trường hợp nặng.