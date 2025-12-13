Ngôi làng﻿ 'không ngủ' bởi hàng triệu ánh đèn thắp sáng cho hoa nở đúng Tết

Hiện tượng ánh sáng huyền ảo này không chỉ thu hút ánh nhìn của người đi đường mà còn phản ánh nỗ lực của người nông dân trong vụ hoa Tết. Từ khi cây cúc còn non, từng ngọn đèn điện được giăng khắp luống hoa, phủ ánh sáng đều lên những bụi cúc xanh, giúp điều tiết sinh trưởng và giữ ấm cho cây khi tiết trời se lạnh. Đây là kỹ thuật chăm sóc đòi hỏi thời gian và công sức, nhưng lại là khâu quan trọng để hoa phát triển đều và nở đúng dịp Tết.
Nhìn từ trên cao, ngôi làng rực sáng cả một vùng, chỉ xuất hiện mỗi năm một lần trong mùa chăm hoa cuối năm, đánh dấu bước vào thời điểm quyết định cho hàng nghìn chậu cúc chuẩn bị khoe sắc.