Từ “người giải cứu” đến kẻ trục lợi trên nỗi đau của nạn nhân

(PLO)- Từ vai diễn “người giải cứu” trên mạng xã hội, Huỳnh Cao Cường đã biến nỗi đau và sự hoảng loạn của các gia đình nạn nhân thành công cụ kiếm tiền.

Trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ thực hiện loạt phóng sự “Trở về từ thiên đường việc nhẹ”, phóng viên ghi nhận Huỳnh Cao Cường thường xuyên sử dụng mạng xã hội, trong đó có tài khoản TikTok cá nhân, để tiếp cận gia đình nạn nhân. Cường tự giới thiệu có “mối quan hệ”, “đường dây” phía Campuchia, cam kết đưa người về nước an toàn. Tuy nhiên, phía sau danh nghĩa “giải cứu” là dấu hiệu móc nối với các đối tượng bên kia biên giới để tổ chức chuộc người, thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Huỳnh Cao Cường còn thường xuyên sử dụng thủ đoạn gây sức ép tâm lý bằng cách gửi hình ảnh, video người Việt bị hành hạ, đánh đập tại Campuchia cho thân nhân. Trong cơn tuyệt vọng, nhiều gia đình buộc phải vay mượn, bán tài sản để nộp tiền “chuộc người”.