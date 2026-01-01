'Hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải, Huỳnh Cao Cường cưỡng đoạt tài sản như thế nào? 01/01/2026 17:57

Ngày 30-10-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng để điều tra về năm tội danh: Cưỡng đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Mua bán người; Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép và Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.



Đây là chiến công xuất sắc thực hiện theo chỉ đạo của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM về việc đấu tranh, chuyển hóa địa bàn phức tạp tại các bến xe và tăng cường xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao. Đến nay, lực lượng chức năng đã phối hợp giải cứu thành công 38 nạn nhân từ Campuchia đưa về Việt Nam an toàn.

"Hiệp sĩ" lừa đảo, nâng khống tiền chuộc để cưỡng đoạt tài sản

Theo kết quả điều tra, Ban chuyên án phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "hiệp sĩ") cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hải xây dựng hình ảnh một người nghĩa hiệp thông qua nhiều tài khoản mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn, thường xuyên đăng tải các clip thể hiện việc "giải cứu miễn phí".

Thành, Cường, Hải (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thực tế, khi người thân của các nạn nhân tìm đến nhờ giúp đỡ, Hải yêu cầu phải có tiền mới bắt đầu thực hiện. Nhóm này tổ chức tiếp nhận thông tin tại một địa điểm cố định, cho người quay video phỏng vấn, dàn dựng nội dung và chỉnh sửa clip để đăng tải lên mạng nhằm đánh bóng tên tuổi, thu hút thêm các gia đình đang tuyệt vọng. Đây thực chất là thủ đoạn quảng bá, tìm "khách hàng" cho hành vi phạm tội.

Công an TP.HCM khởi tố hàng chục người liên quan. Ảnh: CA

Sau khi xác định được vị trí nạn nhân tại các khu lừa đảo ở Campuchia, Hải móc nối với các đầu mối tại đây để đưa người ra ngoài. Nhóm của Hải đã nâng khống số tiền chuộc lên gấp nhiều lần, yêu cầu thân nhân chuyển tiền trước qua các tài khoản trung gian rồi chiếm đoạt phần chênh lệch. Số tiền này sau khi chi trả một phần cho phía Campuchia, Hải và đồng phạm chia nhau hưởng lợi.

Công an sàng lọc, lấy lời khai với những người liên quan. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2023 đến khi bị bắt, nhóm của Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỉ đồng. Trong đó, riêng cá nhân Hải hưởng lợi bất chính hơn 2,2 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng tổ chức đưa người về Việt Nam bằng đường mòn, lối mở, không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý Nhà nước.

Triệt phá đường dây mua bán người và tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia truy bắt, giải cứu thêm 34 công dân Việt Nam tại khu O’Smach, tỉnh Oddar Meanchey. Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã dùng thủ đoạn "việc nhẹ lương cao" trên mạng xã hội để dụ dỗ người dân. Sau khi đưa nạn nhân xuất cảnh trái phép qua các cửa khẩu biên giới Tây Ninh, An Giang, chúng bán họ vào các công ty lừa đảo tại Campuchia để ép buộc lao động hoặc đòi tiền chuộc.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Ảnh: CA

Trong quá trình này, Ban chuyên án tiếp tục phát hiện một "mắt xích" khác cũng núp bóng danh nghĩa thiện nguyện là Huỳnh Cao Cường. Cường sử dụng tài khoản TikTok, Facebook mang tên "Huỳnh Cao Cường - Đức Năng Thắng Số" để đăng tải các clip giải cứu dàn dựng. Khi người nhà nạn nhân liên hệ, Cường yêu cầu cung cấp định vị, hình ảnh rồi móc nối với các đối tượng bên Campuchia.

Hiện công an đang sàng lọc, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Tài liệu điều tra thể hiện, nếu phía Campuchia báo giá chuộc từ 185 đến 240 triệu đồng, Cường lập tức báo lại với gia đình nạn nhân mức giá từ 280 đến 400 triệu đồng. Số tiền chênh lệch này Cường đút túi cá nhân. Cường còn điều hành hoạt động vận chuyển người qua biên giới bằng cách thuê xe ô tô lên khu vực cửa khẩu Mộc Bài (tây Ninh) để đón người theo các đường tiểu ngạch. Các nạn nhân sau đó được đưa về tập kết tại quán ăn Cường 79 (TP.HCM). Cường chỉ bàn giao người khi thân nhân đã nộp đủ tiền. Đối tượng này khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ với phương thức tương tự.

Song song đó, công an cũng làm rõ vai trò của Lê Văn Thành, người cầm đầu đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép. Thành lập các nhóm kín trên mạng xã hội, thu phí thành viên là các tài xế xe ô tô để điều phối việc chở người từ TP.HCM đến khu vực biên giới. Chỉ tính từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện, đường dây của Thành đã tổ chức cho khoảng 900 người xuất cảnh trái phép và 800 người nhập cảnh trái phép, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để trích xuất dữ liệu từ hàng chục máy tính, điện thoại thu giữ được, đồng thời mở rộng truy bắt các đối tượng còn lại đang lẩn trốn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.