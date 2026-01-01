Thuê người canh đường giá 3 triệu đồng/ngày để làm chuyện phi pháp 01/01/2026 14:58

(PLO)- Để vận chuyển hơn 252 kg pháo lậu về TP.HCM tiêu thụ, Nguyễn Thành Thiện đã thuê người canh đường với giá ba triệu đồng mỗi ngày nhằm đối phó công an.

Ngày 1-1-2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra, xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển pháo nổ quy mô lớn.

Tính đến nay, đơn vị đã phát hiện 17 vụ, khởi tố mới 13 vụ với 27 bị can, thu giữ tổng cộng hơn 770 kg pháo nổ.

Thuê người canh đường giá 3 triệu ngày

Điển hình vào ngày 24-12-2025, PC03 đã bắt tạm giam ba người về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ với số lượng lớn. Nhóm này do Nguyễn Thành Thiện (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) cầm đầu, cùng hai đồng phạm là Trần Hoài Thương (33 tuổi, trú xã Bà Điểm) và Đào Ngọc Dương (42 tuổi, trú phường Thới An).

Công an phát hiện Thiện điều khiển ô tô hiệu Kia Carnival chở số lượng lớn pháo lậu. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 6 giờ 45 ngày 17-12-2025, tại nút giao thông đường Quốc lộ 13, xã Trừ Văn Thố, tổ công tác PC03 phối hợp cùng Công an địa phương phát hiện ô tô nhãn hiệu Kia Carnival do Nguyễn Thành Thiện điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển chín bao tải chứa pháo nổ có xuất xứ từ Trung Quốc.

Kết quả xác định tổng khối lượng pháo lậu là 252,9 kg, bao gồm 108 giàn pháo loại 49 ống, 16 giàn pháo loại 100 ống và hàng chục viên pháo hình trụ loại lớn.

Số lượng lớn pháo được cất giấu trong ô tô. Ảnh: CA

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Thiện và Trần Hoài Thương đã góp tiền để mua số pháo này từ một người chưa rõ lai lịch tại tỉnh Đồng Nai, sau đó vận chuyển về TP.HCM để tiêu thụ trong dịp Tết.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, Thiện và Thương đã thuê Đào Ngọc Dương canh đường cho xe chở pháo đi từ Đồng Nai về TP.HCM với tiền công là ba triệu đồng mỗi ngày.

Công an sau đó khởi tố Thiện để điều tra. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can nêu trên về cùng tội danh buôn bán hàng cấm. Trong đó, Nguyễn Thành Thiện được xác định là người chủ mưu, cầm đầu đường dây.

Nhiều người bị bắt vì mua bán pháo qua mạng

Cũng trong đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Bính Ngọ 2026, các đội nghiệp vụ thuộc P03 đã liên tiếp triệt phá nhiều vụ mua bán pháo nổ trái phép khác.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ 15 ngày 24-12-2025, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hoàng Phúc (26 tuổi, trú Tây Ninh) đang có hành vi mua bán trái phép 28 kg pháo hoa nổ tại khu vực xã Xuân Thới Sơn.

Công an bắt Phúc, Quốc Kiệt, Định, Anh Kiệt về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Ảnh: CA

Truy xét mở rộng, công an tiếp tục bắt giữ Huỳnh Quốc Kiệt (25 tuổi, trú Tây Ninh) là người bán số pháo trên và Nguyễn Trọng Quý (27 tuổi) là người được thuê vận chuyển pháo từ khu vực cửa khẩu Thomo (giáp biên giới Campuchia) về giao cho Phúc.

Trước đó, ngày 19-12-2025, PC03 cũng phát hiện Trần Gia Định (23 tuổi, trú phường Tân Thới Hiệp) đang có hành vi mua bán trái phép 76 kg pháo hoa nổ tại địa bàn phường.

Đến ngày 29-12-2025, Cơ quan CSĐT tiếp tục thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Kiệt (26 tuổi, trú phường Thuận Giao) về tội buôn bán hàng cấm. Kiệt bị bắt quả tang khi đang bán 17 giàn pháo nổ tại khu vực phường Lái Thiêu với giá 900.000 đồng mỗi giàn. Khám xét nơi ở, công an thu giữ thêm nhiều giàn pháo nổ loại 100 ống.

Tiếp tục đợt ra quân, ngày 31-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Huynh (35 tuổi) về tội vận chuyển hàng cấm và Lê Thành An (48 tuổi) về tội tàng trữ hàng cấm.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, PC03 phát hiện, bắt nhiều người vận chuyển, mua bán trái phép pháo nổ. Ảnh: CA

Huynh bị phát hiện khi đang cất giữ hơn 32 kg pháo nổ tại phường Hòa Lợi. Huynh khai nhận vận chuyển thuê cho một người tên T và cất giấu số pháo này tại nhà của Lê Thành An trước khi mang đi giao.

Cũng trong tháng 12-2025, tại khu vực phường Thới An, tổ công tác cũng bắt giữ Đỗ Bích Huyền khi đang sử dụng xe máy chở nhiều giàn pháo hoa nổ đi giao cho khách. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Huyền, công an thu giữ thêm hàng chục giàn pháo nổ các loại với tổng khối lượng gần 60 kg.

Ngày 22-12-2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Bích Huyền về tội buôn bán hàng cấm.

Bích Huyền và số pháo nổ bị công an phát hiện. Ảnh: CA

Tương tự, tại phường Gò Vấp, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Lê Thị Thái Thanh (24 tuổi, quê Đồng Nai) đang mang bảy giàn pháo nổ đi giao. Thanh khai số pháo này của Trương Tấn Phát (25 tuổi, trú phường An Hội Đông) mua trên mạng để bán kiếm lời và nhờ Thanh cất giữ, giao hàng.

Cả hai sau đó đã bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm.