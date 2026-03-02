Khen thưởng thanh niên dũng cảm cứu bé trai rơi xuống hầm nước thải 02/03/2026 09:04

(PLO)- Nhờ sự bình tĩnh và kiên trì sơ cứu gần 20 phút, nam thanh niên ở Tây Ninh đã cứu bé trai rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo thoát chết.

Sáng 2-3, UBND xã Tân Thành (Tây Ninh) tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Hoàng Duy (29 tuổi, ngụ ấp 2) vì hành động dũng cảm, kịp thời cứu bé trai (sinh năm 2025) bị đuối nước khi rơi xuống hầm nước thải chăn nuôi heo xảy ra trên địa bàn.

Việc khen thưởng nhằm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và khả năng xử trí đúng cách trong tình huống nguy cấp.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tân Thành khen thưởng đột xuất cho anh Nguyễn Hoàng Duy. Ảnh: TM

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 25-2, tại tổ 3, ấp 4, xã Tân Thành xảy ra vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng. Nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2025. Do sơ suất của người thân, cháu không may rơi xuống hầm chứa nước thải chăn nuôi heo.

Khi được phát hiện và đưa lên khỏi hầm, cháu trong tình trạng tím tái, ngừng thở, tim ngừng đập, gia đình hoảng hốt kêu cứu.

Nghe tiếng tri hô, anh Nguyễn Hoàng Duy đang làm việc gần khu vực đã nhanh chóng chạy tới hiện trường. Trước tình trạng nguy kịch của nạn nhân, anh Duy lập tức tham gia sơ cấp cứu.

Bằng sự bình tĩnh và kiên trì, anh thực hiện các thao tác hà hơi thổi ngạt liên tục trong gần 20 phút, nỗ lực giành lại sự sống cho cháu bé. Nhờ được xử trí kịp thời, nạn nhân có dấu hiệu hồi tỉnh và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Gần 20 phút nghẹt thở cứu bé trai từ hầm nước thải chăn heo của Nguyễn Hoàng Duy. Ảnh: TM

Tại buổi khen thưởng, lãnh đạo UBND xã Tân Thành đánh giá cao nghĩa cử của anh Duy, xem đây là tấm gương sáng về tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.

“Trong tình huống hết sức nguy cấp, anh Duy đã không do dự, bình tĩnh sơ cứu đúng cách, góp phần quyết định giúp cháu bé vượt qua thời khắc nguy hiểm. Đây là nghĩa cử rất đáng trân trọng, cần được lan tỏa để cộng đồng thêm ý thức hỗ trợ nhau khi gặp nạn,” đại diện lãnh đạo xã nói.

Từ vụ việc trên, chính quyền địa phương cho biết sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân che chắn, rào chắn và đặt biển cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy hiểm.

Đồng thời, khuyến cáo các gia đình có trẻ nhỏ cần giám sát chặt chẽ, nâng cao ý thức phòng ngừa để hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.