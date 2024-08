Tuyên dương Gương sáng phố phường: 'Làm việc tốt không dễ như mọi người thấy' 19/08/2024 14:19

(PLO)- Chương trình “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 tuyên dương 19 tấm gương là các cá nhân tiêu biểu đã nỗ lực, quên mình vì công tác giữ gìn an ninh trật tự, bình yên của cộng đồng dân cư.

Sáng 19-8, tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, diễn ra chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 nhân kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 19 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chương trình do Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo, Ban Chuyên đề Công an TP.HCM chủ trì, phối hợp với Cung Văn hóa Lao động TP.HCM, Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức.

Tham gia chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 có 19 tấm gương là các cá nhân tiêu biểu trên toàn địa bàn TP.HCM đã có nhiều thành tích xuất sắc, có nhiều sáng kiến, nỗ lực, quên mình vì công tác giữ gìn an ninh, trật tự, bình yên của cộng đồng dân cư.

Các tấm gương được tuyên dương tại chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“Làm việc tốt không dễ như mọi người thấy”

Trong 19 tấm gương ấy có bà Trần Xuân Mỹ (phường 14, quận 11) - nhóm trưởng nhóm Hoa Hướng Thiện, thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 11. Nhóm Hoa Hướng Thiện được thành lập từ năm 2023 nhằm hướng đến việc hỗ trợ, giúp đỡ những người từng vi phạm pháp luật tái hoà nhập với cộng đồng.

Từ năm 2006, bà Trần Xuân Mỹ đã bén duyên với các hoạt động công tác xã hội tại địa phương. Bà từng trải qua nhiều vai trò từ hội viên hội phụ nữ đến thành viên tổ tư vấn cộng đồng, cộng tác viên của Trung tâm Công tác xã hội Ánh Dương, Đội trưởng Đội Công tác xã hội phường.

Bà Trần Xuân Mỹ chia sẻ tại chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Nay dù đã bước qua tuổi 68, với vóc dáng gầy gò, bà Mỹ vẫn thường xuyên lặn lội tìm đến nhà của những người từng lầm lỗi để thăm hỏi, động viên, giúp họ sớm hoà nhập lại với cuộc sống. Nhiều người bà Mỹ giúp đỡ từng có án tù nặng như mua bán ma tuý, cờ bạc, lừa đảo…

“Làm việc tốt không dễ như mọi người thấy, tôi và gia đình cũng từng bị phản kháng, tấn công bởi các đối tượng cho rằng việc tôi làm ngăn cản hành vi của họ. Trong nhiều lần hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng, có đôi lần thất bại do không được sự đồng thuận của gia đình người liên quan, gây khó khăn trong việc tư vấn” - bà Mỹ kể lại và nói dẫu vậy nhưng bà chưa lần nào từ bỏ công việc mà mình đang làm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại chương trình "Gương sáng phố phường". Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngồi dưới hàng ghế khán giả, chị Bùi Thị Ngọc Trân không nén được xúc động khi nghe bà Mỹ tâm sự.

“Tôi từng là người được cô Mỹ giúp đỡ. Những ngày đầu cô thường xuyên đến nhà tìm gặp tôi để thăm hỏi, động viên, dù không gặp được nhưng cô vẫn không nản. Tôi nhớ có lần cô nói với tôi rằng nếu con muốn làm người mẹ tốt thì trước hết con phải là người tốt, đó là động lực để tôi quay lại cuộc sống” - chị Trân tâm sự.

Với những đóng góp của mình, bà Trần Xuân Mỹ vừa được Bộ Công an tặng Bằng khen tại Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019 - 2024.

Dùng sức trẻ để góp một phần giữ gìn an ninh trật tự

Một trong những ‘gương sáng’ được tuyên dương hôm nay có anh Nguyễn Lê Hậu (30 tuổi, TP Thủ Đức), một thanh niên với tuổi đời còn rất trẻ.

Anh Nguyễn Lê Hậu (TP Thủ Đức) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Anh Hậu đang là nhân viên kỹ thuật điện tại Bệnh viện Thủ Đức, sau giờ tan ca, anh tiếp tục tham gia “Tổ tuần tra nhân dân” của phường Linh Trung.

“Tôi tham gia việc tuần tra từ 23 giờ hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Ban đầu gia đình rất lo lắng và nhiều lần không muốn tôi tiếp tục tham gia nhưng tôi đã cố gắng thuyết phục, cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân hơn” - anh Hậu tâm sự.

Trong quá trình công tác, anh Hậu đã lập được rất nhiều thành tích như phát hiện đối tượng cho vay lãi nặng, hỗ trợ Công an phường Linh Trung bắt nhiều kẻ cướp giật, ma túy…

“Sau mỗi lần hỗ trợ Công an phường phá được một vụ án hay bắt được đối tượng nguy hại, tôi cảm thấy rất vui vì bản thân mình đã có đóng góp một phần trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn mình sinh sống”- anh Hậu nói.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - người từng cứu được một gia đình năm người thoát ra từ đám cháy chia sẻ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, chương trình giao lưu “Gương sáng phố phường” lần thứ 21 còn tuyên dương nhiều tấm gương như ông Nguyễn Hữu Nghĩa - người từng cứu được một gia đình năm người thoát ra từ đám cháy và thoát chết; ông Hà Quang Yên - dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tham gia Hội Cựu CAND quận Bình Thạnh để giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Đó còn là tấm gương của Thiếu tá Lê Quốc Bảo - cán bộ công an ở địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, nhiều lần triệt phá những băng nhóm tội phạm, cướp giật, án ma túy…