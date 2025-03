Công an TP.HCM dự kiến bố trí thêm 68 điểm cấp căn cước tại công an cấp xã 06/03/2025 18:02

(PLO)- Công an TP.HCM đang nghiên cứu sắp xếp, bố trí tăng thêm 68 điểm cấp căn cước tại công an cấp xã để đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Chiều 6-3, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, đã thông tin về việc thực hiện chủ trương bỏ công an cấp huyện.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng Phòng Tham mưu, Công an TP.HCM.

Thượng tá Hà cho biết Công an TP.HCM đã thực hiện việc này với yêu cầu không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, ảnh hưởng hưởng đến người dân, doanh nghiệp; không ngừng nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện cho người dân.

Theo Thượng tá Hà, Công an TP.HCM vừa tiếp nhận 14 thủ tục mới trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, cấp lý lịch tư pháp, cai nghiện ma túy.

Thực hiện bỏ công an cấp huyện, Công an TP.HCM chuyển thủ tục đăng ký xe, cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự về công an cấp xã, thủ tục thủ tục PCCC về Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07).

“Chỉ có lĩnh vực PCCC được chuyển về PC07, còn lại chuyển về công an cấp xã là chính. Do đó, số điểm giải quyết thủ tục hành chính của người dân được nâng lên, thuận tiện cho người dân hơn”– Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Đối với việc cấp thẻ căn cước, Công an TP.HCM vẫn duy trì 23 điểm cấp tại các Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Công an quận, huyện trước đây và trụ sở Phòng CSQLHC về TTXH tại số 258 Trần Hưng Đạo, quận 1.

Hiện Công an TP.HCM đang nghiên cứu sắp xếp, bố trí tăng thêm 68 điểm cấp thẻ căn cước tại công an cấp xã.

Đối với lĩnh vực đăng ký xe, TP.HCM có 63 điểm ở cấp xã, 17 điểm ở phường và 4 điểm thuộc Phòng CSGT.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng tiếp nhận thủ tục sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe từ Sở GTVT và vẫn duy trì 3 điểm trước đây do Sở này quản lý.

Dự kiến sang tuần sau, Công an TP.HCM tăng thêm 22 điểm tiếp nhận cấp đổi giấy phép lái xe cho người dân. Gồm 17 điểm ở phường và 5 điểm ở xã.

Thượng tá Lê Mạnh Hà gợi ý người dân nên nộp thủ tục trên Cổng dịch vụ công quốc gia và nên khám sức khỏe có phiếu mã vạch, giúp dễ dàng cập nhật lên hệ thống.

Đối với việc cấp phiếu lý lịch tư pháp, từ ngày 1-3 đến 6-3, Công an TP.HCM tiếp nhận 2.777 hồ sơ; trong đó có 609 hồ sơ nhận trực tiếp, 2.131 hồ sơ trực tuyến qua VNeID và 37 hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia.