Công an TP.HCM công bố bộ máy mới, chính thức không tổ chức công an cấp huyện 01/03/2025 10:13

(PLO)- Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Công an TP.HCM đã giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, trong đó đã giảm 246 đơn vị cấp đội.

Sáng 1-3, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy Công an TP.HCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trao quyết định nghỉ hưu cho các cán bộ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG



Thực hiện Đề án số 25 ngày 11-1-2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”, đến nay Công an TP đã cơ bản hoàn thành việc về sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, bố trí cán bộ.

Tại buổi lễ, Công an TP.HCM chính thức công bố mô hình tổ chức, bộ máy mới; không tổ chức công an cấp huyện. Theo đó, Công an TP.HCM đã giảm từ 55 đầu mối xuống còn 33 đầu mối, trong đó đã giảm 246 đơn vị cấp đội.

Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về giải quyết nghỉ chờ hưu và bố trí công tác đối với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ.

Công an TP đã khẩn trương rà soát, thực hiện các thủ tục, quy trình báo cáo xin ý kiến và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý, ký các quyết định bổ nhiệm phó thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, trao quyết định bố trí công tác đối với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, trao quyết định bố trí công tác đối với lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng từ ngày 1-3, ngành công an tiếp nhận năm nhiệm vụ quản lý nhà nước mới, gồm: an toàn thông tin mạng, an ninh hàng không, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, sát hạch và cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, nhấn mạnh cần hiểu rõ việc “không tổ chức công an cấp huyện” không giảm chức năng, nhiệm vụ, biên chế, bản chất là giảm cấp trung gian; những nhiệm vụ của lực lượng công an cấp huyện sẽ được chuyển giao cho các đơn vị cấp phòng, công an cấp xã tiếp tục thực hiện.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trung tướng Lê Hồng Nam, cũng cho biết với tinh thần “thần tốc, quyết thắng”, Công an TP đã cơ bản hoàn thành việc thống kê hiện trạng công việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vũ khí… và có thể bàn giao, tiếp nhận ngay, đảm bảo hoạt động bình thường, thông suốt của toàn lực lượng Công an TP khi triển khai mô hình tổ chức, bộ máy mới.

Để thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới, Giám đốc Công an TP.HCM yêu cầu toàn lực lượng, đặc biệt là cấp ủy - chỉ huy các cấp phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới sáng tạo; quyết liệt hành động vì lợi ích chung, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân.

Cùng với đó, khắc phục những khó khăn, thử thách, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; kịp thời phát hiện, giải quyết ngay những vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn công tác.

Qua đó, thực hiện có hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ theo mô hình tổ chức mới đảm bảo có sự kế thừa, liên tục, không gián đoạn, không bỏ trống địa bàn, sót lọt hồ sơ, vụ việc, đảm bảo hoạt động bình thường của xã hội, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.